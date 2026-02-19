こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
adidas x Audi Revolut F1 Teamコレクションをグローバルで発表
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
Audi Revolut F1 Teamのチームウェアおよびファンウェアを2月19日より発売
アパレル、フットウェア、アクセサリーの幅広いラインアップを展開
シーズンを通して展開される数多くの新作リリースの第1弾となるコレクション
（ドイツ本国発表資料）2026年2月18日、インゴルシュタット／ヒンヴィール／ヘルツォーゲンアウラハ：アウディは、3月から独自のファクトリーチームでFormula 1に参戦します。モータースポーツの最高峰へのデビューに合わせ、ファンの皆様のチームへの情熱や連帯感をスタイリッシュに表現できるよう、チームとファンのための「adidas x Audi Revolut F1 Team」コレクションを立ち上げ、2月19日から順次発売します。
「adidas x Audi Revolut F1」では公式のチームウェアとライフスタイルを彩るファンウェアコレクションの2ラインを揃えています。どちらのラインアップも、品質、快適性、デザインにおいてプレミアムな基準をクリアしています。
モダンなライフスタイルとスポーツウェアを融合させたファンコレクションは、DNA Range、Elevated Fanwear Range、そしてドライバーズマーチャンダイズを含み、幅広い層をターゲットにしています。レースウィークのみならず、日常でも着用できるデザインの製品ポートフォリオは、Tシャツ、パーカー、ジャケット、キャップ、シューズなど、幅広く取り揃えています。DNA Rangeはすべてのファンに向けてデザインされており、チームのメインカラーとコアなスタイルを取り入れたエッセンシャルなアイテムに焦点を当て、Audi Revolut F1 Teamのアイデンティティを明確に表現しています。Elevated Fanwear Rangeは、快適さ、クリーンなデザイン、そして控えめなブランディングを組み合わせたライフスタイル志向のキーアイテムで構成され、モダンな日常スタイルを実現します。さらに、コレクションには、チームの2人のドライバー、ニコ ヒュルケンベルグ（Nico Hulkenberg）とガブリエル ボルトレート（Gabriel Bortoleto）の限定マーチャンダイズもラインアップしています。シーズンを通していくつかの限定版スペシャルアイテムのリリースを予定しており、コレクションをさらに拡充します。スタイル、カルチャー、そして進化し続けるAudi Revolut F1 Teamのアイデンティティを大胆に表します。
Audi Revolut F1 Teamとadidasは、1月にベルリンでオフィシャルチームウェアを発表しました。最新のadidasテクノロジーを取り入れた、この高品質な機能性ウェアは、チーム全体のニーズに合わせて最適化されたテクニカルなアイテムを揃えています。各アイテムは、特定の目的に合わせて緻密に開発されています。ドライバー向けにはパフォーマンス重視のアスレチックウェア、エンジニア向けにはサーキットでの長い一日を想定し、人間工学を考慮しながらもスタイリッシュなデザインのガーメント、そしてメカニック向けには過酷なタスクをサポートする、耐久性と機能性に優れたアイテムが用意されています。
繊細なグレーとチョークトーンは、Audi R26のチタンカラーのペイントワークに由来しています。Formula 1におけるアウディの視覚的な外観を象徴するレッドのアクセントが、統一感を生み出す共通のエレメントになっています。
公式チームウェアとファンウェアコレクションの2つのラインが展開されるコンプリートコレクションは、2月19日からAudi Revolut F1 Teamの新しいECポータル、adidas.com/motorsportおよび一部のadidasとアウディのリテールパートナーで販売を開始します。（日本国内での販売は3月中旬を予定）
ECポータル：https://store.audif1.com/
adidas.com/motorsport：https://www.adidas.jp/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84
