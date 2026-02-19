株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊ピアノ 2026年3月号」を、2026年2月19日に発売いたします。

【特集1】は「忙しくても ちゃんと続く 大人のためのピアノ時間術」。3月は新生活や卒業・入学、仕事や家庭の変化などが重なり、ピアノを弾きたい気持ちはあっても、忙しさに追われがちな時期。そんな毎日の中でも工夫しながら、自分らしいペースでピアノと向き合っている方へ、ピアノを続けていくためのヒントをお届けします。【特集2】は「猫とピアノのある暮らし ～My Favorite Partner～」。ピアニストが語る、猫との素敵な日常の一幕をご紹介します。さらに、いっしょに長く、気持ちよく暮らすためのヒントとして、猫好きの調律師・八色憲一郎さん、そしてブリーダーでありピアノ講師のネコピアノさんにもお話を伺いました。【インタビュー】では、演奏に指導、コンクールの創設など、幅広い活動で、まさにクラシック音楽界の屋台骨を支える髙木竜馬さん、「Budo Classic 2026 Festival SUPER BEST」の開催を控えるBudoさん、海外でも人気を得るヘヴィメタル・バンド“LOVEBITES”のギタリストとしても活躍する、ピアニストのMiyakoさん、『UNDERTALE Piano Arrangement Album - Echoes Beneath』のアレンジと演奏を担当したメンバーのひとり、岸田勇気さん。【ジャズピアニストの肖像】の第8回は杉山悟史さん。【Concert Report】では、ポップス、ジャズ、クラシックを自在に奏でる “よっしー ”こと善岡慧一さんがソロライヴ「YOSHI's Piano SOLO TOUR LIVE 2025-2026」を開催。昨秋に始まった全国ツアーが、東京でファイナルを迎えた様子をお届けいたします。また、大阪・関西万博の人気キャラクター“ミャクミャク”などをデザインしたストリートピアノがヤマハミュージック横浜みなとみらいに登場！この特別なピアノを使い、読者の皆さまが主役になれる「月刊ピアノ×ミャクミャクストリートピアノ」のイベントを開催します♪さらに、30周年を記念し、あらゆる読者の皆さんに「月ピ愛」を語っていただく「30周年企画 読者が語る“わたしと月ピ”」をはじめ、史上初・編集部によるラジオ企画「月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ」、アンケート回答者全員に当たる「応募者全員プレゼント」もご用意しております。ふるってご参加＆ご応募ください！楽譜コーナーでは、「好きすぎて滅！」（M!LK）、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」（YOASOBI）、「Sanitizer ～よっしー(善岡慧一)アレンジver.～」（Official髭男dism）、「正解」（RADWIMPS）、「Happiness～癒しアレンジ ver.～」（嵐）、「僕のこと」（Mrs. GREEN APPLE）、「想い出がいっぱい」（H2O）、「無言歌集「春の歌」より」（メンデルスゾーン）など、多彩なラインナップをお届けします。連載では、春畑さんの〈セロリの電Pパーク！〉が「春泥棒」（ヨルシカ）、事務員Gさんのアレンジは「時の流れに身をまかせ」（テレサ・テン）、ずっしーさんのアレンジによる「シルエット」（KANA-BOON）、ござさんの連載は「月の光」（ドビュッシー）。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジでお届けします！

★お知らせ★

2026年7月号で創刊30周年を迎える『月刊ピアノ』。今読んでいる方にも、昔読んでいた方にもお楽しみいただける企画を、1年をとおしてお届けしていきます。【企画1】月ピ30周年記念イヤー読者インタビュー募集！2026年7月号で30周年を迎える月刊ピアノ。そこで2月号から6カ月にわたり、月ピとの歩みや、思い出に残っている記事や曲などを一緒に振り返ってくれる読者さんを募集します。下記のアンケートフォームより『読者インタビュー応募』と記載してお送りください。jp.surveymonkey.com/r/WHY25FZ【企画2】12カ月でメロディが完成！「今月の1音」企画今年の背表紙には、毎号音符が1つずつ入ります。1年分がそろうとメロディとして現れる仕掛けです。どんなメロディになるのか、ぜひ毎月、背表紙もいっしょにチェックしてみてください。【企画3】どの号が元ネタ？今月の復刻表紙クイズ創刊30周年イヤーを記念して、歴代の表紙のうち、ある1号の構図を再現した“セルフオマージュ表紙”を毎号クイズでお届けしていきます。正解は次号で発表！【企画4】制作ウラ話も！？“月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ”30周年を記念した“月刊ピアノ初”のラジオ企画『月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ』がスタートしました！第2回は2月9日(月)より配信中。作業用BGMや家事の合間など、気軽に楽しめる耳のお供として、ぜひお聴きください♪月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ - YouTube【企画5】全員に当たる！ アンケート回答者プレゼントこれまで月刊ピアノを支えてくださった読者のみなさまへの感謝を込めて、P.114記載のQRコードから＜読者アンケート＞にご回答いただいた方全員に、月刊ピアノ30周年記念≪切手ふう ミニ表紙ステッカー≫をプレゼント！ ふるってご参加＆ご応募ください！

【収載楽曲】●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション・好きすぎて滅！(M!LK)・アドレナ(YOASOBI) *TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ●30周年イヤー記念・豪華スペシャルアレンジ・Sanitizer ～よっしー(善岡慧一)アレンジver.～(Official髭男dism)●いつか必ず弾きたい とっておきの1曲・正解(RADWIMPS)●やさしく弾ける♪癒しアレンジで奏でる 名曲セレクション・Happiness(嵐)●気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪・僕のこと(Mrs. GREEN APPLE)●これなら弾ける！らくサビPiano・想い出がいっぱい(H2O)●ずっしーの Arrange Chips・シルエット(KANA-BOON)●ござ式 All that Piano Arrange PartII・月の光(ドビュッシー)●事務員Gのアレンジ交差点・時の流れに身をまかせ(テレサ・テン)●アイ・ラブ・クラシック・無言歌集「春の歌」より(メンデルスゾーン）●セロリの電Pパーク！・春泥棒(ヨルシカ)

月刊ピアノ 2026年3月号

定価：1,100円（10%税込） ※特別定価 仕様：A4変型判縦／116ページ発売日：2026年2月19日発売

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912076250363https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHW435HV

