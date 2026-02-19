公益財団法人ノエビアグリーン財団では、2026年4月18日(土)に兵庫県芦屋市で、初めて親子を限定とした「六甲山の森づくり」を実施します。大きなのこぎりを手に、伐採木の整理やつる植物の除去など、森が元気に育つための本格作業に挑戦し、森づくりの現場を体感します。六甲山の豊かな自然に触れながら、森林が果たす役割について学びを深める参加費無料のボランティア活動で、2013年より延べ274名が参加しています。





本活動は、国土交通省が阪神・淡路大震災の復興を目的として1996年に開始し、今年で30年の節目を迎える「六甲山系グリーンベルト整備事業」の一環となる取り組みです。六甲山系の自然を未来へ引き継ぐため、親子で共に六甲山の森づくりを担う“当事者”として関わることで、土砂災害を防ぐ森を守り育て、環境保全の意識と地域の記憶を次の世代へつないでいきます。

募集期間は2026年2月19日(木)～3月16日(月)正午(12：00)となります。





大きなのこぎりを手に本格的な森づくりに挑戦





【開催概要】

■開催日程

2026年4月18日(土)





■対象

小学4年生～高校生のお子さまと保護者さま

※お子さま1名と保護者さま1名での参加とさせていただきます。





■定員

12組(24名)





■開催場所

兵庫県芦屋市 奥山貯水池南東(愛称：悠久の森)





■参加費

無料 ※JR「芦屋駅」までの往復の交通費は自己負担となります。





■実施内容

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/rokkosan





スケジュール





※雨天時は内容、スケジュールが変更になる場合があります。

※集合や移動、服装、持ち物などの詳細は参加者さまに改めてご案内いたします。

※参加者全員に対し、当方でイベント保険に加入いたします。





■主催

公益財団法人ノエビアグリーン財団

https://www.noevirgreen.or.jp/





■企画協力

一般財団法人Positive Earth Nature’s School： http://pens-p.com/

白馬堂 Rokko ： http://www.hakubado.com/Hakubado/Welcome.html









【募集概要】

■募集期間

2026年2月19日(木)～3月16日(月)正午(12：00)





■応募方法

▼こちらよりお申込みください。

https://forms.gle/sTeBmyWgPXKukGBw5

※抽選の結果は締切後1週間以内にメールにてご連絡いたします。









【過去の「六甲山の森づくり」レポート】

・2025年実施レポート

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/20251025.htm





記念写真

レクチャー





【公益財団法人ノエビアグリーン財団概要】

設立日 ：2013年3月21日(公益財団法人移行日：2013年12月3日)

所在地 ：東京都中央区銀座7-6-15

事業目的：環境およびスポーツならびに児童・青少年の

健全な育成に関する事業を行い、地球環境の保全およびスポーツの

普及と発展ならびに未来を担う児童・青少年の育成を通じ、

豊かな社会の形成に寄与すること

事業内容：(1) 環境活動の普及と啓蒙

(2) 環境活動団体およびスポーツ団体等への助成

(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援

(4) 児童・青少年の健全育成支援

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

紹介VTR ：ノエビアグリーン財団紹介VTR(約9分間)

https://www.youtube.com/watch?v=rLK0xVr1JFo









＜お問い合わせ＞

公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局

〒104-8208 東京都中央区銀座 7-6-15

TEL ： 03-5568-3388 9：00～17：30(土日祝日・年末年始除く)

FAX ： 03-5568-0441

ホームページ： https://www.noevirgreen.or.jp

Facebook ： https://www.facebook.com/noevirgreenfoundation

Instagram ： https://www.instagram.com/noevirgreenfoundation

YouTube ： https://www.youtube.com/c/noevirgreenfoundation