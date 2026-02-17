こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学習院大学が2月28日にシンポジウム「『日本の大衆文化と西洋』再考 ― 漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象」を開催 ― 国内外の研究者が登壇、コメンテーターに夏目房之介氏
学習院大学（東京都豊島区）は2月28日（土）、ミニシンポジウム「『日本の大衆文化と西洋』再考―漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象」を開催する。これは、学習院大学グランドデザイン2039「日本文化プログラムの構築」事業の一環となる取り組み。当日は講演やディスカッションが予定され、同大の岡田尚文非常勤講師（学習院大学国際センターPD共同研究員）、佐々木果教授のほか、大多和朋子氏（同濟大学外国語学院特別招聘外籍講師）、ドゥラボード・ブランシュ氏（福岡大学非常勤講師、マンガ翻訳者）、アントナン・ベシュレール氏（東京日仏会館・フランス国立日本研究所研究員）、三輪健太朗氏（東京大学大学院総合文化研究科准教授）らが登壇。また、夏目房之介氏（元学習院大学教授）もコメンテーターとして参加する。参加費無料、申込不要。
このたびのシンポジウムは、2024年11月2日・3日にフランスのコルマールで開催された国際シンポジウム「日本の大衆文化と西洋 ― 漫画・アニメーション、ジェンダーをめぐって」の登壇者が再び集まって行われるもの。当時の開催内容を振り返るとともに、互いの研究発表に対する意見交換を実施する。また、第3部ではコメンテーター、フロアの来場者も含めた討論を行う。
概要は下記の通り。
■ミニシンポジウム
「『日本の大衆文化と西洋』再考―漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象」概要
【日 時】2月28日（土）14:00〜17:00
【会 場】学習院大学 西5号館301教室（東京都豊島区目白1-5-1）
【参加費】無料
【申 込】不要（直接会場にお越しください）
【共 催】学習院大学 国際センター、大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻、文学会
【プログラム】
◎開会あいさつ・趣旨説明 14:00〜14:10
「日本の大衆文化と西洋」再考―漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象（岡田尚文）
◎第1部 14:10〜15:00
「世界のなかの日本の漫画・アニメーション」再考（佐々木果／三輪健太朗／アントナン・ベシュレール）
◎第2部 15:05〜15:55
「日本の大衆文化とジェンダー」再考（大多和朋子／ドゥラボード・ブランシュ／岡田尚文）
◎第3部 16:00〜16:55 ディスカッション
◎閉会あいさつ 16:55〜17:00
佐々木果（学習院大学教授）
《司会》
岡田尚文（学習院大学国際センターPD共同研究員・学習院大学非常勤講師）
《ディスカッサント》
大多和朋子（同濟大学外国語学院特別招聘外籍講師）
佐々木果（学習院大学教授）
ドゥラボード・ブランシュ/Blanche Delaborde（福岡大学非常勤講師、マンガ翻訳者）
アントナン・ベシュレール/Antonin Bechler（東京日仏会館・フランス国立日本研究所研究員）
三輪健太朗（東京大学大学院総合文化研究科准教授）
岡田尚文（学習院大学国際センターPD共同研究員・学習院大学非常勤講師）
《コメンテーター》
夏目房之介（元学習院大学教授）
○2024年度国際シンポジウム
「日本の大衆文化と西洋-漫画・アニメーション、ジェンダーをめぐって」概要
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003121
［第1日目：「世界のなかの日本の漫画・アニメーション」概要］
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003122
・佐々木果「MANGA はどこから来たか：グローバル・ヒストリーの観点から」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003123
・野田謙介「『マンガ』の翻訳」：原稿なし
・三輪健太朗「メディウムとフォーマット：マンガのスタイルを考える」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003124
・アントナン・ベシュレール「『オウム真理教』というフィクション，『オウム事件』をフィクションに：現代日本大衆文化における精神世界の行方」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003125
［第2 日目：「日本の大衆文化とジェンダー」概要］
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003126
・岡田尚文「手塚と宝塚，あるいはディズニー：都市中産階級の成立と漫画・アニメーションにおけるジェンダー」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003127
・大多和朋子「『少女』とメディア：少女漫画の源流を辿って」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003128
・ジュリアン・ブヴァール「『CLANNAD』から考える：オタク文化における『男性のまなざし』と『内面』」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003129
・ブランシュ・ドゥラボード「マンガにおけるジェンダーの翻訳：クィア的視点から」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003130
（参考）
・学習院大学グランドデザイン2039「日本文化プログラムの構築」：「日本の大衆文化と西洋」再考―漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/events/31331.html
▼本件に関する問い合わせ先
学習院大学国際センター
メール：guic-off@gakushuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
概要は下記の通り。
■ミニシンポジウム
「『日本の大衆文化と西洋』再考―漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象」概要
【日 時】2月28日（土）14:00〜17:00
【会 場】学習院大学 西5号館301教室（東京都豊島区目白1-5-1）
【参加費】無料
【申 込】不要（直接会場にお越しください）
【共 催】学習院大学 国際センター、大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻、文学会
【プログラム】
◎開会あいさつ・趣旨説明 14:00〜14:10
「日本の大衆文化と西洋」再考―漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象（岡田尚文）
◎第1部 14:10〜15:00
「世界のなかの日本の漫画・アニメーション」再考（佐々木果／三輪健太朗／アントナン・ベシュレール）
◎第2部 15:05〜15:55
「日本の大衆文化とジェンダー」再考（大多和朋子／ドゥラボード・ブランシュ／岡田尚文）
◎第3部 16:00〜16:55 ディスカッション
◎閉会あいさつ 16:55〜17:00
佐々木果（学習院大学教授）
《司会》
岡田尚文（学習院大学国際センターPD共同研究員・学習院大学非常勤講師）
《ディスカッサント》
大多和朋子（同濟大学外国語学院特別招聘外籍講師）
佐々木果（学習院大学教授）
ドゥラボード・ブランシュ/Blanche Delaborde（福岡大学非常勤講師、マンガ翻訳者）
アントナン・ベシュレール/Antonin Bechler（東京日仏会館・フランス国立日本研究所研究員）
三輪健太朗（東京大学大学院総合文化研究科准教授）
岡田尚文（学習院大学国際センターPD共同研究員・学習院大学非常勤講師）
《コメンテーター》
夏目房之介（元学習院大学教授）
○2024年度国際シンポジウム
「日本の大衆文化と西洋-漫画・アニメーション、ジェンダーをめぐって」概要
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003121
［第1日目：「世界のなかの日本の漫画・アニメーション」概要］
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003122
・佐々木果「MANGA はどこから来たか：グローバル・ヒストリーの観点から」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003123
・野田謙介「『マンガ』の翻訳」：原稿なし
・三輪健太朗「メディウムとフォーマット：マンガのスタイルを考える」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003124
・アントナン・ベシュレール「『オウム真理教』というフィクション，『オウム事件』をフィクションに：現代日本大衆文化における精神世界の行方」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003125
［第2 日目：「日本の大衆文化とジェンダー」概要］
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003126
・岡田尚文「手塚と宝塚，あるいはディズニー：都市中産階級の成立と漫画・アニメーションにおけるジェンダー」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003127
・大多和朋子「『少女』とメディア：少女漫画の源流を辿って」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003128
・ジュリアン・ブヴァール「『CLANNAD』から考える：オタク文化における『男性のまなざし』と『内面』」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003129
・ブランシュ・ドゥラボード「マンガにおけるジェンダーの翻訳：クィア的視点から」
https://glim-re.repo.nii.ac.jp/records/2003130
（参考）
・学習院大学グランドデザイン2039「日本文化プログラムの構築」：「日本の大衆文化と西洋」再考―漫画・アニメーションの成立基盤とジェンダー表象
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/events/31331.html
▼本件に関する問い合わせ先
学習院大学国際センター
メール：guic-off@gakushuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/