原付二種スクーター「JOG125」の新色発売〜多くの方がカジュアルに使える“グレーイッシュブルー”〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、原付二種のスタンダードモデル「JOG125」の新色を3月19日に発売します。
新色は、落ち着いたソリッドブルーをベースにした、性別や年齢を問わず多くの方にカジュアルにお使いいただける“グレーイッシュブルー”です。“レッド”と“ブラック”、“ホワイト”は継続し、全4色で展開します。
「JOG125」は、ヤマハ125cc原付二種スクータートップの低燃費51.9km/L（WMTCモード値*¹）とスムーズな加速を両立した“BLUE CORE*²”エンジンを搭載。95kgの軽量ボディに735mmの低シート高と、軽量コンパクトで足つきがよく、実用的でコストパフォーマンスにも優れた原付二種のスタンダードモデルです。JOGシリーズのスポーティなイメージも受け入れられ、通勤など日常の移動手段として幅広いお客さまから支持されています。
※1 WMTCモード：発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果からの計算値。数値は2026年1月現在（定地燃費値 57.7km/L）
※2 BLUE CORE：当社は、“走りの楽しさ”と“燃費・環境性能”の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想として、2014年より“BLUE CORE”を掲げています。この思想は高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能実現を図るもので、「JOG125」のエンジンもこの“BLUE CORE”思想に基づき開発しました。商標登録第5676267号
「JOG125」
グレーイッシュブルー
JOG125製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/jog125/
