初めての組み合わせで登場「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」3月2日（月）より新発売

写真拡大 (全6枚)

　株式会社紀文食品では、株式会社サンリオの人気キャラクター“マイメロディ”と“ポムポムプリン”をかたどったかまぼこがセットになった「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」を全国で新発売いたします。

　紀文が展開する立体成型かまぼこシリーズとしては、この組み合わせの展開は初めて。桃色と黄色のかまぼこが食卓を彩ります。

https://digitalpr.jp/table_img/2636/128387/128387_web_1.png









　

【商品概要】

■商品名： マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ

■内容量： 4個入り

■希望小売価格： 193円（税込）







本件に関するお問合わせ先

＜この資料に関する問い合わせ先＞

株式会社紀文食品　広報室　　

TEL：03-6847-1605　 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp

※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください