初めての組み合わせで登場「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」3月2日（月）より新発売
株式会社紀文食品では、株式会社サンリオの人気キャラクター“マイメロディ”と“ポムポムプリン”をかたどったかまぼこがセットになった「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」を全国で新発売いたします。
紀文が展開する立体成型かまぼこシリーズとしては、この組み合わせの展開は初めて。桃色と黄色のかまぼこが食卓を彩ります。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/128387/128387_web_1.png
【商品概要】
■商品名： マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ
■内容量： 4個入り
■希望小売価格： 193円（税込）
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
