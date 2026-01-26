¡ÚPOPUP¡Û¥¬¥ëー¥·¥ãÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAHARI¡×ºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå1³¬¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ | ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
Í¸Â²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§Ã«ËÜ µ®µÁ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡ËÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAHARI¡×¡Ê¥Ð¥Ï¥ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡ÖBAHARI ¥¬¥ëー¥·¥ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëBAHARI¡£¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡Ë¤Ï¹âµéÁÇºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢BAHARI¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï³«±¿ºâÉÛ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯Èþ¤·¤¤ÁÇºàÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå½ç¤Ç¥¨¥¤³×À½¤Î¡ÖÊ¡Á¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ªÃæ¤¬¥Ñ¥¤¥½¥ó¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿Í¤È¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤ªºâÉÛ¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¡ª³°¤¬¥¬¥ëー¥·¥ã¡¢Ãæ¤¬¥Ñ¥¤¥½¥ó¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê¥éー¥¸¥µ¥¤¥ºÄ¹ºâÉÛ¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤ËºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå1³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£♦¥éー¥¸¥µ¥¤¥ºÄ¹ºâÉÛ¡¡ÃæALL¥Ñ¥¤¥½¥ó»ÅÍÍ¡¡Á´5¿§♦165,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢
BAHARI¤È¤Ï
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¬¥ëー¥·¥ãÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡Ë¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤éÅá¤ÎÊÁ¤ä¾ä¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¥¹¥¿ー¥Þー¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Ä½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¡ÖÅ·´ã¡¦¿À¤Î´ã¡×¤È¿ò¤á¤é¤ì¡¢¡ÖËâ½ü¤±¡×¤ä¡Ö¿´¤Î¾ô²½¡×¤È¤·¤ÆÉð»Î¤äµ®Â²¤â¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²Ã¹©¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³×À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£´õ¾¯À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Öµí¤Ï30Ç¯¡¢¥¨¥¤¤Ï100Ç¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Û¤É¤ÎÂÑµ×À¡¢ËÉ±øÀ¡¢ËÉ¿åÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ëÁÇºà¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀìÌç¤È¤·¤¿¹ñÆâ¥¬¥ëー¥·¥ã¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¯¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ëÃ«ËÜ»á¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥â¥Î¤ò»Â¿·¤Ê²Ã¹©ÊýË¡¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³«È¯¡£¥¬¥ëー¥·¥ã¤ÎÎò»Ë¤äÁÇºà¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅÚÉ¶¤òÁÏÂ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÅá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇºà¤òÆüËÜ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚBAHARIÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
♦¶äºÂËÜÅ¹ (ÉÔÄêµÙ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-12-13 ¶äºÂ°ËÆ£¥Ó¥ë2³¬)¡Ú2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡§¾¦ÉÊ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Û♦µþÅÔ°ËÀªÃ°6³¬ ♦Ì¾¸Å²°±É»°±Û5³¬ ♦¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹7³¬♦´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹°ì¾ò´Û3³¬
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥à¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡§BAHARI¡Ê¥Ð¥Ï¥ê¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«ËÜ µ®µÁÀßÎ©¡§2005Ç¯8·î4Æü¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.bahari.jp/¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à ¡§https://www.instagram.com/bahari.tokyo/