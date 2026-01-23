±©±ÈÌî»Ô¡ß»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¡¡Âè29²ó¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¡¡Ç½³Ú»Õ¡¡ÂçÄÐ»á¤ò·Þ¤¨Ç½ ¶¸¸À¡ØÆü½Ð½è¤ÎÅ·»Ò¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø(½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¿Ü¸¶¾ÍÆó)¤Ï¡¢±©±ÈÌî»Ô¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
29²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤È¥Þ¥ó¥¬¸¸ÁÛëý¡¡Ç½ ¶¸¸À¡ØÆü½Ð½è¤ÎÅ·»Ò¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÈÂê¤·ÆóÉôÀ©¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¼Ò²ñ³Ø²ÊÄ¹¤ÎÆ£Ã«¸üÀ¸¶µ¼ø¤¬À»ÆÁÂÀ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇ½³Ú»Õ¡¢ÂçÄÐÍµ°ì»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¼«Í³Âç³ØÆüËÜ³Ø²Ê ¥Ó¥åー¥Ë¥å¡¦¥Þ¥¬¥ê½Ú¶µ¼ø¡¢»ÍÅ·²¦»ûÂç³ØÊ¸³ØÉô ¿¢Ï¯»Ò½Ú¶µ¼ø¤È¤È¤â¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ »ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¡¡Âç¹ÖÆ²(ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô³Ø±àÁ°»°ÃúÌÜ2-1)
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¶áÅ´ÆîÂçºåÀþ¡ÖÆ£°æ»û¡×±Ø¡¦¡Ö¸Å»Ô¡×±Ø¤è¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÌó15Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì´°È÷(ÌµÎÁ)
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 500Ì¾
¿½¹þÊýË¡¡¡¡¡¡§ ¥Á¥é¥·Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Þ¤¿¤Ï»ÍÅ·²¦»ûÂç³ØHP¤«¤é
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
Ìä¹ç¤»Àè¡¡¡¡¡§ »ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¡¡ÃÏ°èÏ¢·È¡¦¸¦µæ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (email¡§ ibu-xt@shitennoji.ac.jp )
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ »ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¡¡»ÍÅ·²¦»ûÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±©±ÈÌî»Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±©±ÈÌî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
Ç½³Ú»Õ ÂçÄÐÍµ°ì»á
»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¶µ¼ø Æ£Ã«¸üÀ¸»á
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
³«²ñ°§»¢¡§»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¡¦»ÍÅ·²¦»ûÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô ³ØÄ¹ ¿Ü¸¶¾ÍÆó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±©±ÈÌî»ÔÄ¹¡¡»³ÆþÃ¼ÁÏ
Âè°ìÉô(13:35～14:15)
¹Ö±é¡ÖÆü½Ð½è¤ÎÅ·»Ò-À»ÆÁÂÀ»Ò¤ÈÊ©¶µÅª²¦¸¢´Ñ¡×
»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¼Ò²ñ³Ø²ÊÄ¹¡¿Ê©¶µÊ¸²½¸¦µæ½ê ½êÄ¹ Æ£Ã«¸üÀ¸
ÂèÆóÉô(14:25～15:30)
¡¦Ç½³Ú»Õ ÂçÄÐÍµ°ì»á¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¥²¥¹¥È¡§Ç½³Ú»Õ¡¡ÂçÄÐÍµ°ì
Ê¹¤¼ê¡§¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¼«Í³Âç³Ø ÆüËÜ³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø ¥Ó¥åー¥Ë¥å¡¦¥Þ¥¬¥ê
¡¡¡¡¡¡¡¡»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø Ê¸³ØÉôÆüËÜ³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø ¿¢Ï¯»Ò
¡¦¡ÖÇ½¡¦¶¸¸À¡¡Æü½Ð½è¤ÎÅ·»Ò¡×ºîÉÊ²òÀâ
¥Þ¥ó¥¬²òÀâ¡§¿¢Ï¯»Ò¡¿Ç½¡¦¶¸¸À²òÀâ¡§¥Ó¥åー¥Ë¥å¡¦¥Þ¥¬¥ê
ÊÄ²ñ°§»¢¡§»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¡¦»ÍÅ·²¦»ûÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô Éû³ØÄ¹ ÏÂÅÄÎÉÉ§