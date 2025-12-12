京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1Fは12月22日（月）まで「クリスマスケーキ」の予約を受け付けております。お馴染みの「ＰＲＥＭＩＵＭピンク」に加え、新作の「洛甘ホワイトクリスマス」も予約受付中です。残りわずかですので、お早めにお申し込みください。クリスマス期間は、リモデルしたカフェスペースでクリスマス特別仕様の新作カットケーキをご賞味ください。

「ＰＲＥＭＩＵＭピンク」の特徴

苺風味の生クリームと苺風味の生地で、内も外も「ピンク」一色に仕上げた、苺尽くしのプレミアムな逸品です。内は、サンド苺がふんだんに入った苺のクリームの豪華二層仕上になっております。まさに聖夜にふさわしいケーキです。

商品概要

6,480円（税込）パティスリー洛甘舎本店予約期間：12月22日（月）まで 数量限定のため、売り切れ御免となります。

パティスリー洛甘舎

「和魂洋才」をコンセプトに、「和」の素材に「洋」の技巧を凝らしたスイーツをお届けします。洋菓子に京都らしい「和」の要素を加えることで、新しく美味しい「パティスリー洛甘舎」のスイーツが生み出されます。 大切な方への贈り物に「パティスリー洛甘舎」だからこそ生み出せる「和魂洋才」のお菓子を！

【パティスリー洛甘舎】 本店 ： 京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F（東洞院通六角西北角）カフェスペース有 https://rakkansha.jp 【お問い合わせ先】 パティスリー洛甘舎 店長 小久保叶望 TEL：075-708-3213 mail：info@rakkansha.jp