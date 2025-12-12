¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¢¥Ã¥ô¥£¼Ò¤È¤Î¡ÖI know IBD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¡ÖPR¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥Ö¥í¥ó¥º¤ò¼õ¾Þ¡ª
¡¡PRÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑¡§Îë⽊Í¦É×¡¢°Ê²¼ ¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPR¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥ô¥£¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹ ¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ë¤È¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖI know IBD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¥Ö¥í¥ó¥º¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡PR¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¶¨²ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÁØ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¹ÊóÉôÌç¤äPR²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤·¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¡¢¿³ºº¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍ¥½¨¤Ê³èÆ°¤òÉ½¾´¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼õ¾ÞºîÉÊ¥ê¥¹¥È¡§https://prsj.or.jp/pick-up/praward2025list/
¡Ì¼õ¾ÞÆâÍÆ¡Í
¢£¥¢¥ï¡¼¥É¡§PR¥¢¥ï¡¼¥É2025
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿ÆñÉÂ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖI know IBD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¢£»ö¶È¼çÂÎ¡§¥¢¥Ã¥ô¥£¹çÆ±²ñ¼Ò
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ê¥¹¥È¡§
»³¸ý ÃÒ»Ò¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô¡¡Âè9Éô¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¾¾ß· ÈþÆà»Ò¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô¡¡Âè9Éô¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë
ÆâÈø ¿¿Í¥»Ò¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô¡¡Âè9Éô¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë
Ê¡²È ¼®¿¥¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô¡¡Âè9Éô¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë
¿å±º ÂöÌé¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çËÜÉô¡¡Âè9Éô¡¡ÉôÄ¹¡Ë
»ýÉÚ ¹°»ÎÏº¡ÊÀïÎ¬´ë²èÉô¡¡¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¢£I know IBD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¼Ò²ñ¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤IBD´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏIBD¤òÀµ¤·¤¯Ç§ÃÎ¤·Íý²ò¤¹¤ë¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎIBD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£5·î19Æü¤Î¡ÖIBD¡Ê±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¡Ë ¤òÍý²ò¤¹¤ëÆü¡×¤ËÀè¶î¤±¡¢2022Ç¯5·î17Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶¨ÎÏ´ë¶È¡¦¶¨ÎÏÅ¹¤òÊç¤ê¡¢IBD´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞÆâ¥È¥¤¥ì¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞÆâ¤Ë·Ç½Ð¤·¡¢IBD´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î»Ù±ç¡¦Íý²ò¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¨ÎÏ´ë¶È¡¦¶¨ÎÏÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËIBD¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é»ñºà¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¼À´µÇ§ÃÎ¤ÈÍý²ò¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢IBD ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´õË¾¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¾ï¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ´ë¶È¡¦¶¨ÎÏÅ¹¡§199¼Ò3,188Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.iknowibd.com/prj/
¡¡º£¸å¤â¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢PRÈ¯ÁÛ¤ò¼´¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò⽀±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢PRÈ¯ÁÛ¤Ç´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£1970Ç¯¤ËÁí¹çPR²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸À¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ËÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ URL¡§http://www.prap.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¹ÊóÃ´Åö
Email: ir_info@ml.prap.co.jp