甲南大学が12月21日に第2回「BambooにThank youマルシェ」を三宮の東遊園地で開催 ― 竹の利活用や里山に関する展示・販売、縁日企画、クリスマス企画等を実施
甲南大学（神戸市東灘区）は12月21日（日）に、東遊園地（神戸市中央区）で第2回「Bamboo にThank youマルシェ」を開催します。イベントを主催する「BambooにThank you Project」は、放置竹林問題の解決に取り組んでいる、学生を中心とした団体です。当日は、同団体による縁日の出し物企画やプレゼンテーション、クリスマスナイト企画のほか、神戸市都市局・同環境局やNPO法人などのさまざまな団体が参加し、竹の利活用や里山に関する取り組みについての展示、商品の販売などを行います。参加無料、事前申し込み不要。
管理者の高齢化や担い手不足等により管理放棄された「放置竹林」は、土砂災害を引き起こす危険性があるなど、全国的に問題になっています。
こうした中、甲南大学の「BambooにThank you Project」では、竹を通じたSDGsの達成を目的として、放置竹林問題の解決に実践的に取り組んでいます。主に「竹の伐採」「竹の利用」「放置竹林問題の認知拡大」の活動をしており、神戸市の里山での竹林整備や、刈った竹を活用した学内外イベント、商品開発などを実施。甲南大学地域連携センター「地域と繋がる活動助成金」にも採択されています。
同プロジェクトの主催する「BambooにThank youマルシェ」は、今年3月に続いて2回目の開催となります。イベントの概要は下記の通りです。
◆第2回「BambooにThank youマルシェ」概要
【日 時】 12月21日（日） 10:00〜19:00
【場 所】 東遊園地（神戸市中央区加納町6-4-1）
【参 加】 無料
【申 込】 不要
【出展・出店】
◎縁日（輪投げ、宝探し、ピンボール など）、プレゼンテーション、クリスマスナイト企画
甲南大学 Bamboo に Thank you Project
◎多井畑西地区での里地・里山の取り組みに関する展示、長田商業高校生徒が商品化した竹炭脱臭袋「竹結び」の販売
神戸市都市局地域整備推進課
◎生ごみ処理の「こうべキエーロ」に関する展示
神戸市環境局資源循環課
◎竹菜メンマ、竹細工の展示・販売、竹のはたき作り
淡河バンブープロジェクト
◎竹炭パンの販売、こども食堂×竹 に関する展示・発表
ひめじ西里山サポート倶楽部
◎神戸市兵庫区のツリーハウスを拠点とした里山保全活動の展示と発表
NPO Co-Creation このゆびとまれ
◎⽵の利活⽤として開発したクラフトビール「DOJO KAGUYA BREW」 の展⽰・販売
道場町移住促進チームたすき
・その他、プレゼン、クロストーク、クリスマスツリー、竹灯籠展示、クイズラリー、無料抽選会、クリスマスナイト企画 等
【イベントに関する問い合わせ先】
甲南大学 BambooにThank you Project
E-Mail： 7.8projectkounan@gmail.com
○甲南大学 BambooにThank you Project （Instagram）
https://www.instagram.com/bamboo_thankyou/
（関連記事）
・【甲南大学】学生が放置竹林問題に取り組む！クラウドファンディングの支援を得てイベントを初開催（2025.02.21）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55661.html
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
