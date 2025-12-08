こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
駒澤大学文学部歴史学科の熊本史雄教授による『外務官僚たちの大東亜共栄圏』が「第29回司馬遼太郎賞」「第20回樫山純三賞（一般書部門）」をW受賞 ― 国際派エリートたちが陥った「失敗の本質」を外交史料から炙り出す
駒澤大学（東京都世田谷区／学長：村松哲文）文学部歴史学科の熊本史雄教授の著書『外務官僚たちの大東亜共栄圏』（新潮選書）が、10月1日に「第20回樫山純三賞（一般書部門）」（主催：公益財団法人樫山奨学財団）を受賞。その後11月27日には「第29回司馬遼太郎賞」（主催：司馬遼太郎記念財団）を受賞し、W受賞となりました。同書は、昭和戦前期における外務官僚たちの陥った「失敗の本質」を外交史料から炙り出し、従来の「軍部が悪玉、外務官僚は被害者」という解釈を覆す内容となっています。これまでの歴史観を覆すような深い洞察が評価され、今回の受賞に至りました。
「司馬遼太郎賞」は、作家・司馬遼太郎の活動を記念して、毎年1回、優れた図書に贈られるもの。文芸、学芸、ジャーナリズムの広い分野の中から、創造性にあふれ、さらなる活躍を予感させる作品を対象に選考し、決定されます。
全国の報道機関、作家、学者、文化人から推薦を受けた作品に関して、司馬遼太郎記念財団を構成するマスコミ12社による候補選定委員会がアンケート集計を参考に候補作品を選定。その後、安部龍太郎氏、井上章一氏、木内昇氏、後藤正治氏、柳田邦男氏の5名からなる選考委員会で受賞作を決定します。
このたび「第29回司馬遼太郎賞」を受賞した『外務官僚たちの大東亜共栄圏』は「大日本帝国を生きた外務省のエリートたちは、国家のいきおいにひきずられ、無謀な膨張主義に傾斜した。いっぱんには、そう語られやすい。しかし、著者は20世紀初頭から外務省の中に、そういう気運があったという。その論述は手がたく誠実である。自分の論旨からははずれるようなデータも、きちんととりあげている。官僚組織総体を考えるヒントも多い。司馬遼太郎賞にふさわしい成果だと考える」と評されました。
なお同書は10月1日に、国際的視野にたった社会有益な図書を表彰する「第20回樫山純三賞」（一般書部門）を受賞しています。これは、オンワードグループの創業者である樫山純三氏が設立した樫山奨学財団が、現代アジアに関する独創的で優れた著作活動を顕彰するために2006年に新設した歴史ある学術賞です。緻密な史料調査に基づき、従来の歴史観を覆すような深い洞察が、歴史学の枠を超えて広く一般の読者からも高い評価を得て同賞の受賞に至りました。
■『外務官僚たちの大東亜共栄圏』
［著 者］ 熊本史雄
［判 型］ 四六判変型
［頁 数］ 304ページ
［ISBN］ 978-4-10-603926-3
［発売日］ 2025年5月21日
［定 価］ 1,980円（税込）
［発 行］ 新潮社
○司馬遼太郎賞
https://www.shibazaidan.or.jp/shibasho/
○公益財団法人樫山奨学財団
http://kashiyama-sf.com/menu04_1.php?nid=372
（参考）
●文学部歴史学科 熊本 史雄 教授インタビュー・『外務官僚たちの大東亜共栄圏（新潮選書）』司馬遼太郎賞・樫山純三賞W受賞を受けて（駒大PLUS）
https://plus.komazawa-u.ac.jp/articles/43752
●文学部歴史学科の熊本史雄教授の著書「外務官僚たちの大東亜共栄圏」（新潮選書）が「第29回司馬遼太郎賞」を受賞（駒澤大学HP）
https://www.komazawa-u.ac.jp/news/research/2025/1203-18191.html
●文学部歴史学科の熊本史雄教授の著書「外務官僚たちの大東亜共栄圏」（新潮選書）が「第20回樫山純三賞」を受賞（駒澤大学HP）
https://www.komazawa-u.ac.jp/news/research/2025/1002-17881.html
●外務官僚たちの大東亜共栄圏（駒大PLUS）
https://plus.komazawa-u.ac.jp/articles/43012
