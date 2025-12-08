¿åÆ»½¤Íý¤ÎÎÁ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¡¡¥»ー¥Õ¥êー¤¬¡È¿®Íê¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¡É6¼Ò¤òÁª½Ð¡Ö¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É2025¡×È¯É½
¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É2025
¢£¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É2025³«ºÅ
Á´¹ñÌó2,800¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¦¿®ÍêÀ¡¦ÂÐ±þÉÊ¼Á¤ËÍ¥¤ì¤¿6¼Ò¤òÉ½¾´¡£
¥È¥¤¥ì¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å¤Þ¤ï¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍ¥ÎÉ»ö¶È¼Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿åÆ»½¤Íý¤Î¥»ー¥Õ¥êー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSAFELY(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬Ìî ·òÆó)¤Ï¡¢¡Ö¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´¹ñÌó2,800¼Ò°Ê¾å¤Î·ÇºÜ»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¸ÜµÒ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿6¼Ò¤òÁª½Ð¡¦É½¾´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤¤¿¤ó¤È¥È¥í¥Õ¥£
¢£¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï
¡Ö¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢¿åÆ»½¤Íý¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥ÎÉ»ö¶È¼Ô¤ò¸²¾´¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¡¢ÎÁ¶â¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¡¢»ö¸å¥Õ¥©¥íー¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À¿¼Â¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É
¢£¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¿åÆ»½¤Íý¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÎÁ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤äÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬Ä¹Ç¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï2015Ç¯ÅÙ¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë8,804·ï¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨Ä«Æü¿·Ê¹ÍÍ¤Îµ»ö¤è¤ê)
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È¼Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·òÁ´²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡Ö¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ´ë¶È¤Ï¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¡Ö¶È³¦¤ÎÌÏÈÏ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤ëÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¡¦Æ¼¾Þ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼µ3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸ÜµÒËþÂ¿ä¿Ê¾Þ
¡¦¿´¤òÆ°¤«¤¹ÊÖ¿®¾Þ
¡¦¥ê¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¾Þ
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤äÂÐ±þ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤ò¸²¾´¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÁªÄê´ð½à
¿åÆ»½¤Íý¤Î¥»ー¥Õ¥êー¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î10¹àÌÜ¤ò¤â¤È¤ËÁí¹çÉ¾²Á¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°ÍÍê·ï¿ô
¡¦¸ý¥³¥ßÉ¾²Á
¡¦¸ý¥³¥ß¤Ø¤ÎÊÖ¿®
¡¦¸ý¥³¥ßÆâÍÆ
¡¦¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁêÃÌ¡×¤Ø¤Î²óÅú
¡¦¥Úー¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¦°ãÈ¿¡¦¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸·ï¿ô
¡¦É¾²Á¤ÎÄã¤¤¸ý¥³¥ß¤Î³ä¹ç
¡¦¿åÆ»¶É»ØÄê¹©»öÅ¹
¡¦ÎÁ¶âÉ½¤ÎµºÜ
¢£2025Ç¯ÅÙ¡¡¼õ¾Þ»ö¶È¼Ô°ìÍ÷
¡ü¶â¾Þ
¿å8
https://toiretumari-center.com/member/mizunokyujotai/
¿å8
¡ü¶ä¾Þ
Care¥Ûー¥à¡ìs
https://toiretumari-center.com/member/carehomes/
Care¥Ûー¥à¡Çs
¡üÆ¼¾Þ
Åìµþ¥¬¥¹
https://toiretumari-center.com/member/tokyo-gas/
Åìµþ¥¬¥¹
¢£ÆÃÊÌ¾Þ(¿·Àß)
¡ü¸ÜµÒËþÂ¿ä¿Ê¾Þ
¥ß¥º¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¹â¤¤¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤È¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://toiretumari-center.com/member/water-hotline/
¥ß¥º¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó
¡ü¿´¤òÆ°¤«¤¹ÊÖ¿®¾Þ
¹©Æ£¿åÆ»
¸ý¥³¥ß¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤Ç²¹¤«¤¤ÊÖ¿®¤¬Â¿¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
https://toiretumari-center.com/member/kudo-suido/
¹©Æ£¿åÆ»
¡ü¥ê¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¾Þ
¿åÀß¥µー¥Ó¥¹
ÀÁµá½ñ¤äºî¶È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¸ý¥³¥ß¤¬Â¿¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤ï¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://toiretumari-center.com/member/suisetsu/
¿åÀß¥µー¥Ó¥¹
¼õ¾Þ»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¸ø¼°¥È¥í¥Õ¥£ー¤ÈÇ§Äê¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼øÍ¿¤·¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¥»ー¥Õ¥êー¥¢¥ïー¥É2025¡×Æâ¤Ç¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://toiretumari-center.com/awards/2025/
¥È¥¤¤¿¤ó¤È¥È¥í¥Õ¥£(2)
¢£¿åÆ»½¤Íý¤Î¥»ー¥Õ¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿åÆ»½¤Íý¤Î¥»ー¥Õ¥êー¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿åÆ»½¤Íý»ö¶È¼Ô¤òÈæ³Ó¡¦¸¡º÷¤Ç¤¤ëÀ¸³è¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¡¢ÂÐ±þ¥¹¥Ôー¥É¡¢¸ý¥³¥ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¿®Íê¤·¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤òÁª¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦ÃÏ°è¤´¤È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¶È¼Ô¤ò¸·Áª¾Ò²ð
¡¦»Ü¹©¼Ì¿¿¡¦ÎÎ¼ý½ñÉÕ¤¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ
¡¦¸ý¥³¥ßÊÖ¿®µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î²Ä»ë²½
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¿åÆ»½¤Íý¶È³¦¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¡×¤ÎÍÞ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÂºÝ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¦¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤äÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿·¼È¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®
¡¦YouTube¤Ç¤Î·¼È¯Æ°²è¤ÎÈ¯¿®( https://www.youtube.com/watch?v=yp_KXRY6h1c&t=13s )
ÍøÍÑ¼Ô¤¬Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¼Ô¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸ý¥³¥ß¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¥»ー¥Õ¥êー¤Ç¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤Î¿®ÍêÀ¤òºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¾²Á¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¸ý¥³¥ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¶È¼Ô¤«¤éºï½ü¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ý¥³¥ßÅê¹Æ¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢·ù¤¬¤é¤»¤äµõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÈóÉ½¼¨ÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÀµ¤ÊÅê¹Æ¤ä±Ä¶ÈË¸³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë¤Ç¤ÎÄê´üÅª¤ÊÆâÍÆ³ÎÇ§
¡¦³°Éô¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿ÉÔÀµ¸¡ÃÎ
¡¦¸ý¥³¥ß¥Ý¥ê¥·ー¤ÎÄê´üÅª¤Ê¼þÃÎ¤È¡Ö¹âÉ¾²Á¤ÎºÅÂ¥¡¦¼ÕÎéÉÕ¤¸ý¥³¥ß¡×¤Î¶Ø»ßÅ°Äì
¤³¤ì¤é¤Î±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ý¥³¥ß¤Î¸øÊ¿À¡¦¿®ÍêÀ¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸ý¥³¥ß¥Ý¥ê¥·ー
https://toiretumari-center.com/review-policy/
¢£¸ý¥³¥ßÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
º£¸å¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤Î¿®ÍêÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ーÇ§¾Ú¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡ÖÇ§¾ÚºÑ¤ß¡×¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¦SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÇ§¾Ú
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æÇ§¾Ú
¡¦GmailÅù¤Î³°Éô¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È
¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æー¥¶ー¤ò¸Ä¿Í¤ÈÀµ¤·¤¯É³¤Å¤±¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ë¸ý¥³¥ß¤Ë¤Ï¡ÖÇ§¾ÚºÑ¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ë¸ý¥³¥ß¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¼Ô¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ý¥³¥ßÅê¹Æ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤
¥»ー¥Õ¥êー¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÀµ³Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ý¥³¥ß¤È¤·¤Æ¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì¸À¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿å¤Þ¤ï¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÃ¯¤«¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥»ー¥Õ¥êー¤Ï¡¢º£¸å¤â¸øÀµ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¸ý¥³¥ß¤Î¸ø³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤ë¿åÆ»½¤Íý¶È¼ÔÁª¤Ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSAFELY
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥±Ã«2ÃúÌÜ43-15 »³ºê¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬Ìî ·òÆó
URL¡¡¡¡ ¡§ https://corp.safely.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ WebÀ©ºî¡¢Web±¿ÍÑ¡¢¹¹ðÂåÍý¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
¡Ò¿åÆ»½¤Íý¤Î¥»ー¥Õ¥êー¡Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§ https://toiretumari-center.com/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§ https://twitter.com/imasugu_toilet