ミニストップは、２０２５年１１月１８日（火）より、「ブラックフライデー」を開催します。今年は、ブラックフライデーにちなんだ新商品を１０種類発売！ミニストップアプリでは、「北海道ミルクソフト」「クランキーチキン各種」「カウンターコーヒー各種」の値引きクーポンを配信します。ブラックフライデー本番の１１月２８日（金）は、人気のアプリくじを実施します。 さらに、１１月２０日（木）～３０日（日）の１１日間、ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴのご利用で、利用したＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴの１０％分を後日ポイントバックするキャンペーンを実施します。対象のイオングループ各社店舗のお買い上げレシートでご応募いただく「イオンドリームキャンペーン」にもご参加いただけます。 ２０２５年のミニストップの「ブラックフライデー」で、期間中のいろいろなおトクをお楽しみください。

【その①：ブラックフライデーにちなんだ「黒」がテーマの新商品】

●展開地区：全国（２０２５年１０月末現在：１，７６３店）●発売日：２０２５年１１月１８日（火）

●商品名： のりノリ海苔！おにぎり●本体価格：２４８円（税込価格：２６７．８４円）※1●商品特長：のり佃煮入りのだしごはんに、のりマヨをトッピングし、のりで巻いたのりづくしのおにぎりです。

●商品名： 黒糖いなり ５個●本体価格：３４８円（税込価格：３７５．８４円）※1●展開地区：青森、東北、関東、東海、九州●商品特長：通常のいなりと比較して、黒砂糖を使用しているためコクと奥深い甘味が感じられます。酢飯に白ごまを混ぜることでごまの香りをプラスしました。

●商品名： 黒糖いなり ３個●本体価格：１９８円（税込価格：２１３．８４円）※1●展開地区：近畿、四国●商品特長：通常のいなりと比較して、黒砂糖を使用しているためコクと奥深い甘味が感じられます。酢飯に白ごまを混ぜることで、ごまの香りをプラスしました。

●商品名： ブラック炒飯＆油淋鶏●本体価格：６４８円（税込価格：６９９．８４円）※1●商品特長：ブラックフライデー向けに中国醤油を使用し、全体的に黒く仕立てました。油淋鶏のタレは生姜、醤油、酢をベースに味の深みを感じる本格的な味に仕上げ、炒飯は黒マー油をベースにした味付けに仕上げた商品です。

●商品名： 黒マー油 豚骨ラーメン●本体価格：４９８円（税込価格：５３７．８４円）※1●商品特長：豚骨を長時間炊き込んだコクのあるスープに、焦がしニンニクの特製黒マー油を浮かべました。臭みがなくクリーミーで濃厚ながら上品な味わいの豚骨スープです。

●商品名 :ピリ辛黒胡麻担々春雨スープ●本体価格：３４８円（税込価格：３７５．８４円）※1●商品特長：ブラックフライデーにちなんだ黒いスープがインパクトのある商品です。香ばしい黒胡麻をふんだんに使用した深みのある味わいです。豆板醤や甜麺醤、花椒を合わせた担々風のピリ辛仕立てです。

●展開地区：全国（２０２５年１０月末現在：１，７６３店）●発売日：２０２５年１１月２５日（火）

●商品名： ベルギーチョコケーキ●本体価格：３９８円（税込価格：４２９．８４円）※1●商品特長：しっとりとしたスポンジに、ベルギーチョコムースを重ねグラサージュしたチョコケーキです。濃厚なベルギーチョコにピスタチオをトッピングしたリッチなチョコケーキです。

●商品名： ティラミスシュークリーム●本体価格：１１８円（税込価格：１２７．４４円）※1●商品特長：北海道産マスカルポーネチーズを使用したチーズクリームとコーヒーホイップをあわせたティラミスシュークリームです。コーヒーホイップとチーズクリームのバランスにこだわり、「ティラミス」の味を再現しました。

●商品名： ブラックココアメロンパン●本体価格：１４８円（税込価格：１５９．８４円）※1●商品特長：ソフトなパン生地にココアメロン皮をかぶせて焼き上げ、チョコホイップクリームをサンドしました。

●商品名： 三角生チョコパイ●本体価格：１３８円（税込価格：１４９．０４円）※1●商品特長：ブラックフライデーにちなんで、黒い見た目にこだわりつつ、チョコの濃厚さを表現するために２種類の生チョコクリームを使用したパイです。

●商品名： しっとりブラックココアロールケーキ●本体価格：１５８円（税込価格：１７０．６４円）※1●商品特長：ブラックココアを配合し黒く仕上げ、しっとりとしたスポンジでチョコクリームを巻き込みました。

【その②：【レシート応募企画】イオンドリームキャンペーン】

●発券期間：２０２５年１１月２０日(木）～１１月３０日(日)

●応募締切：２０２５年１２月１４日（日）

【キャンペーン参加条件】 期間中、ミニストップ店舗及びイオングループの対象店舗で購入した合計５，０００円（税込）または３，０００円（税込）ごとの購入レシートでご応募いただけます。 応募方法などキャンペーンの詳細は、特設ＷＥＢサイトでご確認ください。詳細は、１１月２０日（木）に公開されます。 各種金券類のお買い上げ金額、各種料金代行等の商品・サービス、インターネット等・無料引換した商品のお買い物などは対象外です。

【その③：ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ１０％ポイントバックキャンペーン】 実施期間：１１月２０日（木）～１１月３０日（日）

●実施内容：期間中にＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴのご利用で、利用したＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴの１０％分を後日ポイントバックします。●ご注意：異なるレシートの合算はできません。１回のお支払いで１０ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ以上、５０,０００ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴまでのご利用が対象です。（ポイントバックの上限は、５，０００ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴです。）たばこ、チケット類、金券類のポイント利用、ポイント充当分はポイントバックの対象外。

【その④：おトクなアプリクーポン】

ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。＜利用期間：２０２５年１1月２０日（木）～１１月２３日（日）＞●クーポン対象商品：北海道ミルクソフト・・・本体価格より１００円引き得盛ソフト、フレーバーソフトは対象外です。＜利用期間：２０２５年１１月２４日（月）～１１月３０日（日） ＞●クーポン対象商品：クランキーチキン各種・・・本体価格より２０円引き得盛サイズは対象外です。●クーポン対象商品：コーヒー、カフェラテ各種・・・本体価格より２０円引き一部対象外店舗がございます。

【その⑤：１１月２８日（金）限定アプリくじ】※お一人さま１回限り、無料でくじがひけます ハズレあり

１１月２８日（金）限定で、ミニストップアプリでくじがひけます。＜クーポン利用期間：２０２５年１1月２８日（金）～１２月１日（月）＞１等：プレミアムソフト‐ごほうびショコラ‐・・・本体価格より１００円引きクーポン２等：とろけるフォンダンショコラ・・・本体価格より５０円引きクーポン３等：香るカカオチョコソフト・・・本体価格より３０円引きクーポンクーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は 標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取扱いの無い店舗がございます。