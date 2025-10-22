レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 腸溶性コーティング軟カプセル市場は、先進的な栄養補助食品製剤と世界的な需要の増加を背景に、2033年までに35億米ドル規模に急拡大すると予測される
腸溶性コーティング軟カプセル市場は堅調な成長を見せており、2024年の24億9000万米ドルから2033年までに35億米ドルへ拡大し、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4％を記録すると予想される。腸溶性ソフトジェルカプセルは、ソフトジェルカプセルにポリマーコーティングを施した特殊製剤であり、胃酸から敏感な成分を保護し、不快な味や臭いをマスキングするとともに、薬剤の安定性と吸収性を向上させる。
市場のダイナミクス
ドライバー：電子商取引チャネルの拡大
電子商取引の急速な成長は、腸溶性コーティングされたソフトジェルカプセル市場の重要な推進力となっています。 オンラインプラットフォームは、医薬品や栄養補助食品の流通モデルを変革し、製造業者がより広範な消費者基盤に効率的に到達できるようにしました。 アクセシビリティの向上と市場の認知度の向上は、採用率の向上につながり、市場全体の拡大に貢献しています。 消費者は今市場の支えられた成長に燃料を供給する彼らの家の慰めからのこれらのカプセルを拾い読みし、比較し、そして購入することの容易さから寄与する。
制約：社会的および倫理的な考慮事項
市場での主な課題は、カプセル製造に使用されるゼラチンの供給源に起因しています。 腸溶性カプセルは、一般的に豚、牛、海洋、または鶏のゼラチンから作られています。 動物由来の製品に関する社会的、倫理的、宗教的な制限は、特定のゼラチンベースのカプセルの採用を制限する可能性があります。 ゼラチン以外の代替品は、これらの懸念のために徐々に牽引力を得ていますが、標準的なゼラチンカプセルはより費用対効果が高いままです。 さらに、低価格のカプセルを提供する地元のメーカーは、主要なプレーヤーの地域拡大を妨げ、市場の成長をさらに制約する可能性があります。
機会：臨床試験と革新的な製剤に焦点を当てる
市場は、臨床試験への関心の高まりと薬物送達の革新の恩恵を受けています。 2023年10月に発売されたエボニックのEUDRACAPなどのイニシアチブでは、前臨床腸溶性カプセルの進歩が実証されており、医薬品開発の合理化、コスト削減、効率性の向上を実現しています。 これらのイノベーションは、製薬企業の能力を強化し、腸溶性コーティングソフトジェルセグメントの研究主導の拡大を支援することによ
セグメンテーション-インサイト
適用によって:健康の補足は成長を導きます
腸溶性コーティング軟カプセル市場の中で、健康補助食品セグメントは2024年に最大の収益シェアを保持すると予測されていますが、予測期間中に最速の成長を経験しています。 予防医療、フィットネスのトレンド、パーソナライズされたウェルネスソリューションへの消費者の関心の高まりは、栄養補助食品の需要を推進しています。 これらの製品は、栄養不足に対処し、免疫力を高め、全体的な活力を高めるのに役立ち、セグメントの好調な業績に貢献しています。
主要な企業:
● Catalent, Inc.
● Sirio Pharma Co., Ltd.
● Fuji Capsules Co. Ltd.
● InovoBiologic Inc
● NOW Foods Inc.
● Gelita AG
● CAPTEK Softgel International Inc.
● Viva Pharmaceutical
● Aenova Group
● Procaps Group
