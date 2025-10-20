日本の動物医療市場規模、シェア、成長、動向および予測見通し（2025～2035年）
KD Market Insightsは、市場調査報告書『日本の動物医療市場：将来動向と機会分析（2025～2035年）』の発行を発表しました。本レポートでは、現在の市場動向と将来の成長機会に関する情報を提供し、読者が的確なビジネス判断を下すための支援を目的としています。本調査において、KD Market Insightsの研究チームは一次および二次調査手法を用いて市場競争を分析し、競合他社のベンチマーキングおよび市場参入戦略（GTM）を評価しました。
調査レポートによると、日本の獣医医療市場は2025年～2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2035年末までに52億米ドルの市場規模に達すると見込まれています。2025年時点での市場規模は27億米ドルと評価されました。
日本の動物医療市場：規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカー、将来展望
市場概要
日本の動物医療市場は、伴侶動物の健康への関心の高まり、家畜管理の効率向上、そして獣医診断および治療技術の進歩によって堅調な成長を見せています。動物医療は、ワクチン、医薬品、診断、栄養製品、獣医機器など幅広い製品・サービスを網羅しており、犬・猫などの伴侶動物と、牛・鶏・豚などの家畜動物の双方を支えています。
日本では都市化の進展とペット飼育人口の増加が伴侶動物医療の拡大を後押ししています。国内のペット数は1,600万頭を超え、動物の健康管理、予防ケア、プレミアム獣医サービスへの一人当たり支出が増加しています。一方で家畜分野では、疾病予防と生産性向上が重視されており、厳格なバイオセキュリティ規制と政府の食の安全・人獣共通感染症対策が支援しています。
また、高度診断技術、遠隔医療、デジタルヘルスの導入が獣医医療のエコシステムを変革しています。製薬・バイオテクノロジー産業では、国際的な安全性・有効性基準に準拠した革新的な動物用医薬品やバイオ医薬品の開発が進んでいます。
市場規模とシェア
日本の動物医療市場は、アジア太平洋地域の中でも技術力と動物福祉への取り組みの高さにより大きなシェアを占めています。市場は動物用医薬品、ワクチン、飼料添加物、診断ツール、獣医サービスなどに分類されます。
伴侶動物医療分野が優勢であり、ペットの飼育率上昇や「ペットの家族化」、そして動物病院や検査ラボの拡大が市場を牽引しています。ペット保険や予防医療プログラムの普及も、アクセス性と負担軽減を向上させています。
家畜分野では、持続可能な肉・乳製品生産や口蹄疫・鳥インフルエンザなど感染症対策への注力が成長を支えています。ワクチンプログラムや公衆衛生インフラへの継続的投資により、日本は世界でも最も安全かつ規制の整った動物医療市場の一つとなっています。
成長要因
● ペット飼育と家族化の進展 - 伴侶動物の増加と健康管理・予防ケアへの支出拡大。
● 高齢化するペット人口 - 慢性疾患管理、診断、老年獣医ケアの需要増加。
● 政府による動物衛生プログラム支援 - 家畜疾病管理と人獣共通感染症防止に焦点を当てた政策。
● 診断技術の進歩 - 分子診断、画像診断、デジタル診断ソリューションの導入。
● 動物用医薬品とワクチン需要の増加 - 寄生虫、細菌、ウイルス感染向け新治療薬の開発。
● ペット保険の拡大 - 保険普及により高品質な医療へのアクセス向上。
