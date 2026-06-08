内藤剛志“道場修作”の過去が明かされる―劇場版『旅人検視官 道場修作』特別映像解禁 道場伝説も一挙紹介
内藤剛志が主演する劇場版『旅人検視官 道場修作』より、ドラマシリーズの魅力と劇場版でしか味わえない“決定的な一歩”を凝縮した特別映像を解禁された。
【動画】シリーズの軌跡と映画の核心に迫る 劇場版『旅人検視官 道場修作』特別映像
2023年12月の第1弾放送以来、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語として人気を博し、最新の第6弾まで制作・放送されている、BS日テレのオリジナル2時間サスペンスシリーズ『旅人検視官 道場修作』が映画化。
主演・内藤剛志を中心に、羽田美智子、柄本明、石黒賢、里見浩太朗ら実力派が集結。さらに櫻井淳子、田口浩正、林泰文、二階堂高嗣（Kis‐My‐Ft2）、友近、前田吟ら多彩なキャストが物語に奥行きを与える。
このたび解禁された特別映像は、シリーズを追ってきた人はもちろん、初めて本作に触れる人にも、道場修作という男の魅力を感じられる内容に仕上がっている。道場修作という男の“旅の意味”が、初めて輪郭を持って立ち上がり、これまでに見せたことのない道場が示唆されていく。
映像では、道場修作というキャラクターの魅力を象徴する“伝説”＝「わずかな違和感から真相へ辿り着く」「気づけば弟子が増えていく」「毎回こっそり事件を解決する」様子も紹介。これまでの旅路を一気に振り返る。
そして、映像の後半では、映画の核心へと踏み込む。若き日の道場が犯した“ひとつの過ち”。妻が本当に伝えたかった想い、その真実に道場は涙―。ドラマでは語られなかった“道場修作の過去”が、劇場版でついに明かされる。
劇場版『旅人検視官 道場修作』は、6月12日より全国公開。
【動画】シリーズの軌跡と映画の核心に迫る 劇場版『旅人検視官 道場修作』特別映像
2023年12月の第1弾放送以来、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語として人気を博し、最新の第6弾まで制作・放送されている、BS日テレのオリジナル2時間サスペンスシリーズ『旅人検視官 道場修作』が映画化。
このたび解禁された特別映像は、シリーズを追ってきた人はもちろん、初めて本作に触れる人にも、道場修作という男の魅力を感じられる内容に仕上がっている。道場修作という男の“旅の意味”が、初めて輪郭を持って立ち上がり、これまでに見せたことのない道場が示唆されていく。
映像では、道場修作というキャラクターの魅力を象徴する“伝説”＝「わずかな違和感から真相へ辿り着く」「気づけば弟子が増えていく」「毎回こっそり事件を解決する」様子も紹介。これまでの旅路を一気に振り返る。
そして、映像の後半では、映画の核心へと踏み込む。若き日の道場が犯した“ひとつの過ち”。妻が本当に伝えたかった想い、その真実に道場は涙―。ドラマでは語られなかった“道場修作の過去”が、劇場版でついに明かされる。
劇場版『旅人検視官 道場修作』は、6月12日より全国公開。