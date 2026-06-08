『風、薫る』“りん”見上愛、“シマケン”佐野晶哉のまさかの行動に反発 ネット賛否「気持ちもわかる」「ありえない」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第51回）が8日に放送され、シマケン（佐野晶哉）の行動にりん（見上）が反発すると、ネット上にも賛否の声が相次いだ。
【写真】シマケンのまさかの行動が明らかに
りんは、入院中の女郎・夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねる。新聞社の編集長・綿貫（小松和重）は、夕凪に廃娼運動に加わってほしいと申し出るが、りんは夕凪を矢面に立たせることはできないと固辞。一方、直美（上坂）は夕凪に寄り添い献身的に看病を続けていた。
そんな中、とある新聞に、夕凪の身の上を思わせる記事が掲載される。名前は変えられているものの、関係者が読めば夕凪のことだとわかってしまう内容に、りんと直美は驚きを隠せない。
その後、りんは瑞穂屋を訪ねると、夕凪のことを相談した卯三郎（坂東彌十郎）に新聞記事について問いただす。するとそこへシマケンが姿を見せて「僕が書いた」と告白。シマケンは卯三郎から夕凪について聞き、それを記事にしたと説明する。
夕凪だと特定されるような記事の内容に納得できないりん。しかしシマケンは「あえて分かるようにしたんだ」と答え「新聞には…文字には力がある」と断言。しかしりんは、記事がきっかけになって夕凪がもっとひどい状況へ追い込まれる可能性があると反発するのだった。
夕凪を助けたいと願うものの考えが対立してしまうりんとシマケンの姿が描かれると、ネット上には「うーーん助ける方法が違いすぎる」「助けたい想いがすれ違い」などの反響が続出。また、シマケンの行動については「シマケン側の気持ちもわかる」「しっかり信念を持ってしたことだと思う」といった投稿や「今回ばっかりはりんの言うとおり」「さすがに当事者の話も聞かず勝手に書くのはありえないでしょ」などの声が寄せられていた。
【写真】シマケンのまさかの行動が明らかに
りんは、入院中の女郎・夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねる。新聞社の編集長・綿貫（小松和重）は、夕凪に廃娼運動に加わってほしいと申し出るが、りんは夕凪を矢面に立たせることはできないと固辞。一方、直美（上坂）は夕凪に寄り添い献身的に看病を続けていた。
その後、りんは瑞穂屋を訪ねると、夕凪のことを相談した卯三郎（坂東彌十郎）に新聞記事について問いただす。するとそこへシマケンが姿を見せて「僕が書いた」と告白。シマケンは卯三郎から夕凪について聞き、それを記事にしたと説明する。
夕凪だと特定されるような記事の内容に納得できないりん。しかしシマケンは「あえて分かるようにしたんだ」と答え「新聞には…文字には力がある」と断言。しかしりんは、記事がきっかけになって夕凪がもっとひどい状況へ追い込まれる可能性があると反発するのだった。
夕凪を助けたいと願うものの考えが対立してしまうりんとシマケンの姿が描かれると、ネット上には「うーーん助ける方法が違いすぎる」「助けたい想いがすれ違い」などの反響が続出。また、シマケンの行動については「シマケン側の気持ちもわかる」「しっかり信念を持ってしたことだと思う」といった投稿や「今回ばっかりはりんの言うとおり」「さすがに当事者の話も聞かず勝手に書くのはありえないでしょ」などの声が寄せられていた。