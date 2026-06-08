明日の『風、薫る』“セツ”村上穂乃佳の病室にお見舞いの品が続々 そこに“権田”梅垣義明が現れる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第52回）が6月9日に放送される。
【写真】セツ（村上穂乃佳）を守る直美（上坂樹里）『風、薫る』第52回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第52回あらすじ
新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には、彼女を励まそうとするお見舞いの品が次々と届くようになる。
一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りんと直美の機転でなんとか事なきを得て…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】セツ（村上穂乃佳）を守る直美（上坂樹里）『風、薫る』第52回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第52回あらすじ
新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には、彼女を励まそうとするお見舞いの品が次々と届くようになる。
一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りんと直美の機転でなんとか事なきを得て…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。