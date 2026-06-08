道枝駿佑＆安斉星来、葛藤を抱えながらも惹かれ合う予告解禁 水沢林太郎ら5人の新キャスト公開
■水沢、親友の道枝に「『琥珀だな』と感じました」
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）の新キャストが発表され、水沢林太郎らの出演が決定。水沢のコメントが公開された。また、最新予告も解禁された。
【画像】美しさが似てる…実写映画化される『うるわしの宵の月』原作
今作は、やまもり三香氏の人気漫画の実写化。道枝は完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる主人公・市村琥珀、安斉は中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵を演じる。ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーとなっている。
今回解禁されたキャストは、水沢、星乃夢奈、鈴川紗由、大倉空人、阿佐辰美の5人。
水沢が演じるのは、「大路（おおじ）」という名前のため周囲から「王子」と呼ばれる、琥珀と宵に次ぐ今作3人目の王子・大路拓人。大路は、宵のバイト仲間で、プラチナブロンドで自由奔放な琥珀とは対照的な優等生タイプの“王子”。琥珀と宵の関係を揺り動かす役どころだ。
今作に参加することについて水沢は「『とうとう実写化するんだ』という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村（謙太郎）監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました」とコメントを寄せた。
また、道枝とは互いが「親友」と公言するほどの大の仲良しで、今作への出演についても事前に言葉を交わしていたと言い、「現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに『琥珀だな』と感じました」と感想を述べた。
星乃が演じるのは、美男子同士の恋愛漫画が好きな、宵と仲良しの良き理解者・利根のばら。宵の初めての恋を全力で応援する存在だ。鈴川は、のばらと一緒に宵の恋を見守るもう一人の同級生・日比谷寿を演じる。
琥珀と仲が良く、いつも明るくマイペースなムードメーカー・茜仙太郎役を演じるのは、大倉。さらに、ムードメーカーな仙太郎とは対照的に、冷静な観察眼を持ち合わせた琥珀のもう一人の友人・桑畑春役は、阿佐が演じる。
2人の“恋のはじまり“を描いた、毎秒美しい60秒の最新予告も解禁された。誰にも言えない想いに葛藤を抱えながらも惹かれ合う2人が、「付き合ってみる？」という琥珀の言葉から徐々に距離を縮めていく。初めての本気の恋に突き動かされる琥珀の切ない眼差しや、初めて触れる感情に戸惑う宵のみずみずしい表情など、胸が締め付けられるような2人の心の移ろいが、一瞬一瞬に丁寧に映し出される。さらに、恋を温かく見守る個性豊かな同級生たちに加え、琥珀と対峙する大路の姿も。3人目の王子・大路拓人の登場によって、琥珀と宵のもどかしい距離感にどのような変化が訪れるのか。
■水沢林太郎 コメント
元々原作を読んでいたので、お話をいただいたときは率直に「とうとう実写化するんだ」という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました。
道枝さんとは事前に食事や連絡を取り合い、作品についても話していて、現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに「琥珀だな」と感じました。安斉さんは、宵とのギャップがとても魅力的で、カットがかかると一気に雰囲気が変わるところが面白いなと思いました。
キャスト・スタッフ全員で愛を持って作った作品なので、あたたかく見守っていただけたらうれしいです。公開をお楽しみに！
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）の新キャストが発表され、水沢林太郎らの出演が決定。水沢のコメントが公開された。また、最新予告も解禁された。
【画像】美しさが似てる…実写映画化される『うるわしの宵の月』原作
今作は、やまもり三香氏の人気漫画の実写化。道枝は完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる主人公・市村琥珀、安斉は中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵を演じる。ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーとなっている。
水沢が演じるのは、「大路（おおじ）」という名前のため周囲から「王子」と呼ばれる、琥珀と宵に次ぐ今作3人目の王子・大路拓人。大路は、宵のバイト仲間で、プラチナブロンドで自由奔放な琥珀とは対照的な優等生タイプの“王子”。琥珀と宵の関係を揺り動かす役どころだ。
今作に参加することについて水沢は「『とうとう実写化するんだ』という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村（謙太郎）監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました」とコメントを寄せた。
また、道枝とは互いが「親友」と公言するほどの大の仲良しで、今作への出演についても事前に言葉を交わしていたと言い、「現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに『琥珀だな』と感じました」と感想を述べた。
星乃が演じるのは、美男子同士の恋愛漫画が好きな、宵と仲良しの良き理解者・利根のばら。宵の初めての恋を全力で応援する存在だ。鈴川は、のばらと一緒に宵の恋を見守るもう一人の同級生・日比谷寿を演じる。
琥珀と仲が良く、いつも明るくマイペースなムードメーカー・茜仙太郎役を演じるのは、大倉。さらに、ムードメーカーな仙太郎とは対照的に、冷静な観察眼を持ち合わせた琥珀のもう一人の友人・桑畑春役は、阿佐が演じる。
2人の“恋のはじまり“を描いた、毎秒美しい60秒の最新予告も解禁された。誰にも言えない想いに葛藤を抱えながらも惹かれ合う2人が、「付き合ってみる？」という琥珀の言葉から徐々に距離を縮めていく。初めての本気の恋に突き動かされる琥珀の切ない眼差しや、初めて触れる感情に戸惑う宵のみずみずしい表情など、胸が締め付けられるような2人の心の移ろいが、一瞬一瞬に丁寧に映し出される。さらに、恋を温かく見守る個性豊かな同級生たちに加え、琥珀と対峙する大路の姿も。3人目の王子・大路拓人の登場によって、琥珀と宵のもどかしい距離感にどのような変化が訪れるのか。
■水沢林太郎 コメント
元々原作を読んでいたので、お話をいただいたときは率直に「とうとう実写化するんだ」という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました。
道枝さんとは事前に食事や連絡を取り合い、作品についても話していて、現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに「琥珀だな」と感じました。安斉さんは、宵とのギャップがとても魅力的で、カットがかかると一気に雰囲気が変わるところが面白いなと思いました。
キャスト・スタッフ全員で愛を持って作った作品なので、あたたかく見守っていただけたらうれしいです。公開をお楽しみに！