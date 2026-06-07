「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が８回１失点の快投で６勝目をマーク。これで大谷翔平投手、佐々木朗希投手を含めた日本人先発ローテは負けなしの９戦７勝となった。

５月１８日のパドレス戦で山本が１失点を喫して敗戦投手となって以降、連勝街道が始まった。同２０日のパドレス戦で大谷が５回無失点で勝利投手となったことを皮切りに、２３日・ブルワーズ戦の佐々木、翌２４日には山本がそれぞれ勝利投手となった。

さらに大谷が２７日・ロッキーズ戦で白星をマークし、３０日のフィリーズ戦で佐々木が六回途中１失点の好投。チームは敗れたが勝敗はつかなかった。３１日の同戦では山本が六回途中無失点で５勝目をあげた。

６月に入っても３日のダイヤモンドバックス戦では大谷が６回無失点の好投で勝利投手になった。５日のエンゼルス戦では白星こそ逃したが、佐々木が７回無失点１０奪三振の快投。チームのサヨナラ勝ちを呼んだ。そしてこの日の山本が自身３連勝の６勝目だ。

実に３週間弱で７勝を積み上げた３人。日本人投手が先発したドジャースは９戦８勝となった。ワールドシリーズ３連覇を目指すチームを、日本人がけん引する形となっている。

試合後、山本は相乗効果について「いい選手がそろっているので、みんながコンディションよく投げられていると思いますし。その中で置いていかれないように、しっかりチームの一員として頑張ります」と語っていた。