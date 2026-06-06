THE FRANK VOXが、ニューアルバム『VOX LETTER 2』収録曲「君が笑ってくれるなら」のミュージックビデオを公開した。

本ミュージックビデオは、SNSを中心に人気を集めるカップルインフルエンサー「かいちょすカップル」が出演。監督は野口みなみが担当し、出会いから喧嘩やすれ違いを経験しながらも、互いを想い合い、幸せへと歩んでいく姿を描いた作品となっている。日常のやり取りやすれ違い、ふとした瞬間の笑顔などリアリティのある描写がみどころだ。

なお、THE FRANK VOXは全国25都市を巡るツアーを本日よりスタート。ツアーファイナルは大阪城音楽堂での開催と、目標の大阪城ホールに向けて着実に拡大し続けている。

◆ ◆ ◆【メンバー コメント】

まいど！「君が笑ってくれるなら」のミュージックビデオ、お届けに参りました！フランクボックスです！

”君が笑ってくれるならそれ以外なんでもいいや”という

“大切な人の笑顔が自分の幸せになる”という真っ直ぐな想いを込めた

フランクボックスにとって初めてとなる「THE ラブソング」です。

今回のミュージックビデオでは、インフルエンサーのかいちょすカップルさんに出演していただき、

お二人が、楽曲の想いをまっすぐ、そしてリアルに表現してくださいました。

一緒に笑ったり、何気ない時間を大切にしたり。

そんな当たり前になりがちだけどかけがえのない瞬間が詰まったMVになりました。

この曲が、誰かを想う優しい気持ちを届けるきっかけになれば嬉しいです。

ぜひたくさん観て、聴いてください！

2028年までに目指せ大阪城ホール

THE FRANK VOX

【かいちょすカップル コメント】

普段の私たちらしい空気感をそのまま切り取っていただいたようなMVになりました。

撮影はまさかのビンタシーンからスタートしたり、キスシーンがあったりと印象に残る場面ばかりでした。

初めて出会って恋に落ちる瞬間から、何気ない日常、すれ違いや仲直りまで、恋人同士のさまざまな時間が描かれています。

演じながらも、これまで二人で過ごしてきた時間を思い出す場面がたくさんあり、改めて今の関係の大切さを感じました。

観てくださる皆さんにも、大切な人を思い浮かべながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

ライブ情報

＜VOX LETTER TOUR 2026 〜あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便〜＞

6月6日（土）香川：高松Sound Space Rizin’

6月13日（土）群馬：前橋DYVER

6月14日（日）埼玉：HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

6月27日（土）広島：LIVE VANQUISH

6月28日（日）岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM

7月4日（土）静岡：LiveHouse浜松窓枠

7月5日（日）岐阜：岐阜Club-G

7月11日（土）滋賀：滋賀U★STONE

7月12日（日）三重：四日市CLUB ROOTS

9月5日（土）新潟：新潟CLUB RIVERST

9月6日（日）石川：金沢GOLD CREEK

9月19日（土）東京：Shibuya WWW

9月21日（月・祝）京都：KYOTO MUSE

9月22日（火・祝）奈良：奈良NEVER LAND

9月26日（土）宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd

9月27日（日）福島：郡山PEAK ACTION

10月3日（土）兵庫：神戸VARIT.

10月10日（土）神奈川：SUPERNOVA KAWASAKI

10月11日（日）愛知：名古屋クラブクアトロ

10月17日（土）北海道：札幌CrazyMonkey

10月24日（土）栃木：HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)

10月25日（日）千葉：柏PALOOZA

11月1日（日）佐賀：佐賀RAG.G

11月3日（火・祝）福岡：福岡DRUM Be-1

11月15日（日）大阪：大阪城音楽堂 チケット販売ページ：https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX