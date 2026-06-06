磯村勇斗・末澤誠也W主演『mentor』より新場面カット＆ムビチケ情報が解禁
磯村勇斗と末澤誠也（Aぇ！group）がダブル主演を務め、綾野剛が共演する映画『mentor』より、3人の場面写真が解禁された。また、特典付きムビチケ前売券が6月12日より発売されることが決まった。
【写真】映画『mentor』より新場面カット公開
吉田恵輔が脚本・監督を務める本作は、過去にとらわれたまま大人になった2人の青年と、彼らの運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く。物語の鍵を握る重要な“メンター”役を、やけどの特殊メークに3時間かけて臨んだ綾野剛が怪演する。
今回初解禁となった場面写真は、“吉田恵輔ワールド”へ見事に溶け込んだ、磯村勇斗、末澤誠也、綾野剛の姿を捉えている。
少年時代に起こしてしまった花火遊びの火事をきっかけに、人生が大きく変わってしまった龍之介（磯村）と拓海（末澤）。時間とともに記憶を閉じて、アーチェリーのオリンピック選手を目指すという、輝かしい夢を追いかける龍之介。対して、普通の人生を諦め、幸せや喜びからは距離を取り、空虚な毎日をただただやり過ごす拓海。同じ罪を背負いながらも、対照的な二人の現在を赤裸々に映した写真が到着した。
加えて、その火災により大切な妻と子供を奪われてしまった埜本（綾野）。顔の半分はやけどで皮膚がただれ痛々しい顔に浮かぶのは、二人への復讐（ふくしゅう）の炎かと思いきや、意外にも穏やかな表情にも見える心の底が読めないミステリアスなたたずまいが印象的だ。
交わるはずのなかった3人が再会した時、一体どのような暴走が始まるのか。息をのむようなヒリヒリとした緊迫感と、静かな“狂気”の幕開けを予感させる3枚となっている。
ムビチケカード購入特典には数量限定となる「mentor」オリジナルロゴステッカー、ムビチケオンライン券購入者には全員がダウンロードできるスマホ壁紙がプレゼントされる。
映画『mentor』は、10月16日より公開。
【写真】映画『mentor』より新場面カット公開
吉田恵輔が脚本・監督を務める本作は、過去にとらわれたまま大人になった2人の青年と、彼らの運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く。物語の鍵を握る重要な“メンター”役を、やけどの特殊メークに3時間かけて臨んだ綾野剛が怪演する。
少年時代に起こしてしまった花火遊びの火事をきっかけに、人生が大きく変わってしまった龍之介（磯村）と拓海（末澤）。時間とともに記憶を閉じて、アーチェリーのオリンピック選手を目指すという、輝かしい夢を追いかける龍之介。対して、普通の人生を諦め、幸せや喜びからは距離を取り、空虚な毎日をただただやり過ごす拓海。同じ罪を背負いながらも、対照的な二人の現在を赤裸々に映した写真が到着した。
加えて、その火災により大切な妻と子供を奪われてしまった埜本（綾野）。顔の半分はやけどで皮膚がただれ痛々しい顔に浮かぶのは、二人への復讐（ふくしゅう）の炎かと思いきや、意外にも穏やかな表情にも見える心の底が読めないミステリアスなたたずまいが印象的だ。
交わるはずのなかった3人が再会した時、一体どのような暴走が始まるのか。息をのむようなヒリヒリとした緊迫感と、静かな“狂気”の幕開けを予感させる3枚となっている。
ムビチケカード購入特典には数量限定となる「mentor」オリジナルロゴステッカー、ムビチケオンライン券購入者には全員がダウンロードできるスマホ壁紙がプレゼントされる。
映画『mentor』は、10月16日より公開。