『機動戦士ガンダム』GGGシリーズに水着姿の「セイラ・マス」が再販！第13話のワンシーンを再現
メガハウスは、『機動戦士ガンダム』より「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム セイラ・マス〜休息〜【再販】」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム セイラ・マス〜休息〜【再販】」(24,200円)
ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション（GGG）」より、『機動戦士ガンダム』から水着姿の「セイラ・マス」が控えめな笑みを浮かべたかのような表情に改まり再登場。
1979年放送の第13話「再会、母よ」のワンシーンを約1/8スケール（約19cm）の彩色済み完成品で立体化。
劇中同様グリーンの水着姿は、プロポーションもさることながら水着のシワまでリアルに再現。スモークブラックのサングラスとビーチベッド、砂浜をイメージした台座が付属し、ビーチベッドに寄りかかるポーズを楽しむことができる。
番組放送以来ファンを魅了しつづけてきたセイラの水着シーン。その憧れの一場面をGGGで堪能したい。
(C) サンライズ
2026年11月発送予定「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム セイラ・マス〜休息〜【再販】」(24,200円)
ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション（GGG）」より、『機動戦士ガンダム』から水着姿の「セイラ・マス」が控えめな笑みを浮かべたかのような表情に改まり再登場。
劇中同様グリーンの水着姿は、プロポーションもさることながら水着のシワまでリアルに再現。スモークブラックのサングラスとビーチベッド、砂浜をイメージした台座が付属し、ビーチベッドに寄りかかるポーズを楽しむことができる。
番組放送以来ファンを魅了しつづけてきたセイラの水着シーン。その憧れの一場面をGGGで堪能したい。
(C) サンライズ