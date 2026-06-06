『NARUTO-ナルト- 疾風伝』てのひらサイズの「うちはイタチ」が登場
メガハウスは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ」(8,250円)
『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「うちはイタチ」が、てのひらサイズになって登場。
作中の衣装を身に纏い、リラックスした座りポーズにて立体化。指輪のはめられた指先の表情など、細部までうちはイタチらしい気品漂う造形をご堪能頂けるアイテムとなっている。
(C) 岸本斉史 スコット／集英社･テレビ東京･ぴえろ
2026年11月発送予定「G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ」(8,250円)
『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「うちはイタチ」が、てのひらサイズになって登場。
作中の衣装を身に纏い、リラックスした座りポーズにて立体化。指輪のはめられた指先の表情など、細部までうちはイタチらしい気品漂う造形をご堪能頂けるアイテムとなっている。
(C) 岸本斉史 スコット／集英社･テレビ東京･ぴえろ