◆第２４８回英オークス・Ｇ１（日本時間６月７日未明、英国・エプソム競馬場・芝２４１０メートル、稍重）

英国伝統の牝馬クラシック競走は９頭立てで行われ、ディラン・マクモナグル騎手が騎乗した３番人気のサンダリングオン（牝３歳、愛国・ジョセフ・オブライエン厩舎、父フランケル）が、３馬身３／４差をつける圧勝でＧ１初勝利を飾った。勝ち時計は２分３９秒６４。

道中は最後方で脚をため、馬なりのままポジションを上げ、残り１ハロンで先頭のレガシーリンクで並びかける。追われると相手を一方的に相手を突き放し、強さが際立つ内容だった。同馬は前走、重賞のサルサビルＳ・Ｇ３で初勝利。連勝でＧ１も制し、これで５戦２勝とした。

英国の大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは今年の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、芝２４００メートル・パリロンシャン競馬場）で、レース前には５０倍以上のオッズがついていたが、１１倍の２番人気に急浮上した。１番人気は昨年の凱旋門賞馬のダリズで３・５倍となっている。

２番人気のレガシーリンク（コリン・キーン騎手）が２着。８番人気タイのシュガーアイランド（ロナン・ウィーラン騎手）が３着に続いた。１番人気のアメリアイアハート（ライアン・ムーア騎手）は直線で伸びを欠いて６着に敗れた。

同レースは総賞金６２万５０００ポンド（約１億３１９０万円＝２０２６年フランスギャロのレートより換算）で、１着賞金は３５万４４３７・５０ポンド（約７４８０万円）。

凱旋門賞を連覇などＧ１を１１勝した歴史的名牝エネイブルが２０１７年にＶ。２１年にはディープインパクト産駒のスノーフォールが１６馬身差の圧勝。昨年はミニーホークが制し、秋には凱旋門賞で２着になっている。