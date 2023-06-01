お笑いコンビ「豪快キャプテン」のべーやん、山下ギャンブルゴリラが５日、大阪・よしもと漫才劇場で行われたＣＳチャンネルＧＡＯＲＡ ＳＰＯＲＴＳの新番組「豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。」（初回放送＝７月４日）の取材会に出席した。

同番組はＳＮＳや世間体ばかりを気にしてしまう空気を「うち」の笑いでぶっ飛ばす！をテーマに、独自の世界観と豪快な企画で笑いを巻き起こす、予測不能バラエティーだ。毎月、同劇場で公演や公開収録を行うという。

この日の公演はべーやん提案による、コンビのよそよそしさを取り払うためのお笑い企画や、芸人による体をはったミニゲーム、吉本新喜劇をほうふつとさせるコメディーだった。

感想を聞かれた山下は「疲れました。僕、ライブでもこういうふうにＭＣとかやったことないんです」と答え、べーやんも「緊張したんで、終わってホッとした」と答えた。

２人にとってテレビ初冠となる同番組は、過去「千鳥のぼっけぇＴＶ！」、「麒麟・千鳥の二笑流ＴＶ」など数々の人気番組を輩出してきた伝統ある放送枠だ。

山下は「売れてない方がいらっしゃらないぐらい。これやったってことは、もう何してても（吉本興業が）食わしてくれるんやなって安心できました。お笑い公務員って感じですね」とニッコリ。べーやんは「僕はその意識わかなかったです」と相方の豪快さに驚いていた。