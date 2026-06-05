歌手のMISIA（47）、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（40）兼近大樹（35）らが5日、トヨタアリーナ東京で行われた、「スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の開会式に参加した。

知的障害のあるにスポーツをはじめとした、さまざまな活動の機会を提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織「スペシャルオリンピックス」による国内最大の競技会で、全国から約1400人の知的障害のあるアスリートが参加。6日から全9競技が開催される。

「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本」のアスリートを、10年以上にわたって応援してきたMISIAは、開会式の最後にスペシャルライブを行った。EXITの2人は、フリーアナウンサーの久代萌美とともに冒頭から開会式を登場し、全国から参加したアスリートを地区ごとに紹介するなどして盛り上げた。

高円宮妃久子さまもご臨席された開会式は、アスリートや関係者、観客ら約6000人が集まり、盛大に開かれた。大会は今年が9回目。競技は今月6、7日と9月4〜6日で実施される。