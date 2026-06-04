４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２６．１９ポイント（０．６４％）安の４０５７．７８ポイントと３日ぶりに反落した。

外部環境の不透明感が重しとなる流れ。米イラン和平交渉が難航すると不安視されている。米中央軍が２日、ホルムズ海峡に近いイランのケシム島にあるイラン軍の軍事施設を攻撃したと発表する中、外電は３日、イランがクウェートの空港など民間施設を攻撃したと報じた。金属市況安も逆風。４日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、非鉄の下げが目立つ。中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が９．２％安、雲南馳宏（６００４９７／ＳＨ）が６．２％安、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が５．８％安、山東南山リョ業（６００２１９／ＳＨ）が５．３％安、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が４．１％安で引けた。

医薬株も安い。浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が２．６％、ショウ州片仔コウ薬業（６００４３６／ＳＨ）と浙江海正薬業（６００２６７／ＳＨ）がそろって２．４％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が２．１％、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が２．０％ずつ下落する。消費株、不動産株、公益株、金融株、自動車株、軍需産業株、運輸株、エネルギー株なども売られた。

半面、半導体株は物色される。ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）と半導体ウエハー中国大手の杭州立昂微電子（６０５３５８／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が７．５％高、半導体検査装置メーカーの天津金海通半導体設備（６０３０６１／ＳＨ）が６．６％高、通信機器・ＩＣ設計の上海貝嶺（６００１７１／ＳＨ）が５．１％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の盛美半導体設備（上海）（６８８０８２／ＳＨ）が６．９％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は０．６９％逆行高している。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．５９ポイント（０．２１％）高の２７８．１０ポイント、深センＢ株指数が７．６２ポイント（０．６７％）安の１１３０．０８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）