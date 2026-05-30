◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

日本ハムは巨人に連敗で借金２とした。先発の有原航平投手が４月２６日のオリックス戦（京セラドーム）以来約１か月ぶりに先発するも７回６安打４失点で５敗目を喫した。チームは甲子園で阪神に３連勝も本拠地・エスコンで巨人に連敗を喫し、首位・西武とのゲーム差は６・５に広がった。

新庄剛志監督は試合後、有原に再び２軍再調整を命じ、「もう少しなんですけどね。真っすぐもいい時の真っすぐが何球かあって、その真っすぐがいい時は常に、１４９（キロ）？、それが常に出てくれたら抑えられるんですけどね。でも、この世界は結果が全てなんでね」と期待するがゆえに厳しいコメントを並べた。

この日の直球の最速は１４９キロを計測し、７三振を奪ったが、さらなる質の向上を求めた。「何球か真っすぐのキレは出てましたけど、本来の有原くんとは全く違うかなっていうところはありますね。いい時の有原くにね、早く戻ってもらって、彼にやってもらわないと優勝がないと思って」。２年連続最多勝右腕の復活に期待した。