「逆算力――“才能”に挑んだ高梨雄平の生存戦略」第2回「劣化コピー」から、コピー不可能な居場所を作った。社会人野球で戦力外寸前だった巨人・高梨雄平は、ドラフト9位からプロで生き残る道を選んだ。1年目、徹底したのは「評価する側は何を欲しがっているのか」を逆算し、初手で勝つための選択を重ねること。Full-Countのインタビューシリーズ「逆算力――“才能”に挑んだ高梨雄平の生存戦略」。第2回はプロ野球の定石に抗い