小笠原は2年ぶりの日本球界復帰となる(C)Getty Images交流戦を快調に飛ばす巨人に新たな戦力が加わりそうだ。中日からポスティングシステムを利用し、米メジャーに移籍。ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介が巨人に入団すると6月12日に一斉に報じられた。【速報】巨人が元中日・小笠原慎之介を獲得!!メジャー挑戦から2年で日本球界復帰「日本時代とは投げてる球が違う」タフネス左腕はNPBに最適合できるのか!?速報