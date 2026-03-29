日本ハムは2022年以来となる開幕3連敗■ソフトバンク 8ー4 日本ハム（29日・みずほPayPayドーム）日本ハムは29日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に4-8で敗れ、2022年以来4年ぶりの開幕3連敗を喫した。昨年日本一の“王者”の厚い壁に、新庄剛志監督も険しい表情を浮かべた。古巣相手に移籍後初先発となった有原航平投手がつかまった。初回、1死一塁から柳町の左中間への適時二塁打で先制を許すと、2回には川瀬の