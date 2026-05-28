声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。海外まで応援にいく親交が深いアスリートを明かした。

この日はテレビアニメ「アンパンマン」などで長らく共演する声優の山寺宏一とともに出演。山寺は「戸田さんの交友関係の広さはね、本当に。芸人さん、俳優さん、アスリート…」と感心しきり。「カズさんとずっと仲良くしてらっしゃって」とJ3福島のFW三浦知良との交流について振った。

戸田は「キングカズさんね、そうです。この間、福島に日帰りで、行ったんですよ」と遠征したことを明かし、「ポルトガルも行きました。オリベイレンセへ（ポルトガル2部）にいる時にね。あそこには1年いないと思ったから、最初の1年目は機を逸したんだけど、2年目契約したから、“行く”って言ってたのに行かないのは嘘つきになるなと思って。社員旅行も兼ねてみんな行こう、みたいに。うちのスタッフはみんなサッカー好きだから、幸いなことに」と話した。

「ポルトガルもだいぶちょっと離れたところなのよ。田舎なのよ、はっきり言って。そこでも“出るか出ないか分からない”っていつも言われるわけ、試合にね。それでも“出なくてもいい。でも行くから”って言って」と振り返った。

三浦はポルトガルから帰国後、JFLアトレチコ鈴鹿へ移籍。今年からJ3福島に所属している。

「三重県に行ったんだけど、そこにはちょっと行けなくて」と戸田。「福島は“ホームでオープニングの時に行く”って言って。でも出るか出ないか分からないみたいな様子はいつも。最後の最後のアディショナルタイムになって出てきたっていうね。もうちょっと早く選手交代してくれてもよかったんじゃないかなって、思ったけど」ともらしつつ、「それでも、最後の2分、3分に命をかけるキングカズを見て、ちょっとまた感動して。そのための練習を毎日、子供ぐらいの年齢の人たちと一緒にダッシュでフルでやってるっていう」とした。

「もうトレーニング風景の動画で送られてくると、それ見てるだけでちょっと私は吐きそうなぐらいなんだけど。“そんなに走りますか？”っていうトレーニング。一瞬だけね！その時だけ私は“ああー！”って感動して。帰りの新幹線ではもう忘れているんです」と笑った。