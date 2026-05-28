ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」より、ポータブルBluetoothスピーカー『Xtreme 5』を6月4日にJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアにて限定発売することを発表した。価格は56,100円（税込）。

【画像あり】迫力あるサウンドと持ち運び性を両立したデザイン

Xtremeシリーズは、迫力あるサウンドとショルダーストラップによる携帯性、防塵防水性能を兼ね備えたJBLポータブルBluetoothスピーカーの中核シリーズ。パーティーやアウトドア、日常のリスニングシーンまで幅広く対応するモデルとして展開されている。

最新モデルとなる『Xtreme 5』は、98mm×145mmウーファーと20mm径ツイーター、デュアル・パッシブラジエーターによるユニット構成に加え、再生音量に応じてリアルタイムに性能を最適化するJBL独自の「AI Sound Boost」を搭載。クリアで迫力のあるサウンドを実現する。

デザイン面では、本体に新たにアンビエントエッジライティングを採用。音楽に寄り添う光の演出に加え、電源のオン／オフや接続状態、バッテリー残量などを直感的に把握できるUIとしても機能する。

IP68準拠の防塵防水性能を備え、水辺やアウトドアでも使用可能。最大24時間の連続再生に加え、10分充電で約2時間再生可能な急速充電にも対応する。さらに、USB-C経由でのロスレスオーディオ再生やAuracastによるマルチスピーカー接続に対応し、再生素材を使用したサステナブルな設計を採用している。

あわせて、発売記念の予約キャンペーンも実施される。5月28日から6月3日の予約分までを対象に、JBLオンラインストアではJBLロゴ入りオリジナルトートバッグを先着15名にプレゼント。Amazon店、楽天市場店、Yahoo!店では15%分のポイントが付与される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）