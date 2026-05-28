ドジャースの球団公式インスタグラムが27日（日本時間28日）に更新され、7月2日（同3日）に大人気漫画「ONE PIECE」とコラボレーションした「ワンピース・ナイト」を開催することを発表した。

公式インスタグラムでは「麦わら帽子の皆さん、いよいよです！ONE PIECEナイトが7月2日に球場に帰ってきます！」とルフィがドジャースユニホームを着用したイラスト画像を投稿した。

25年7月3日にもドジャースタジアムで開催された「ワンピース・ナイト」。世界的人気漫画とのコラボレーションとあり、ドジャースタジアムは試合開始前から多くの人だかり。集まったファンらはルフィのように麦わら帽子をかぶり、フォトブースで写真に収まる人や笑顔でプレーボールを待ちわびる人が見られた。

また、麦わら帽子とともに配布されたルフィのトレーディングカードはすでに転売サイトでプレミア価格で売られており、米国だけでなく日本の大手フリマサイト「メルカリ」でも8万円で出品されるなど高騰した。

試合後に大谷は球場で配られたルフィのトレーディングカードのイラストと同じデザインのフィギュアを自身インスタグラムストーリーズで紹介。ルフィは背中にLADと書かれたバットを背負い、グラブはニューバランスのデザイン、さらにゴムゴムの実で伸びた右腕はドジャースの「D」の形になってる精巧な作りで、横から見ると「Dodgers」の文字が浮かび上がる。このフィギュアは球場では販売されておらず、マニア垂涎の激レアな一品を公開した。

ファンからは「すぐにチケット買わなきゃ！」「待ち切れない！」「最高のニュースだ！」などの声があがった。