【新幹線でゾッ!?】窓側を譲ってくれた男性！親切な人は「かわいい寝顔ずっと見てたかった」寝ている女性を観察していた!?【インタビュー】
帰省ラッシュで混雑する新幹線。「ここいいですか？」と聞けば「先に降りるので、奥どうぞ」と窓際を譲ってくれた「いい人」。実は魂胆があった…!?インスタで48.9万人のフォロワーを誇るイラストレーター・漫画家のしばたま(@shibatamaa)さんの漫画『フォロワーさんのゾッとする話』を紹介するとともにインタビューした。
【漫画】「本当にゾッとする話」を読む
■親切心を装った悪い人
「いい人がほとんどでしょうけど、こういう人のせいで疑っちゃうの嫌ですよね」としばたまさんも言うように、疑心暗鬼になってしまうような新幹線での出来事。帰省ラッシュで混雑する新幹線。窓側に人が座っていたが隣が空いていたので「相席してもいいですか？」と声をかけた。女性が大阪行きであることを告げると、男性は「僕は京都までなので、窓側いいですよ」と、奥の席を譲ってくれた。「なんていい人」だろうと思い席に座ると、隣の男性が顔をのぞき込むように話しかけてきた。
■窓側を譲ってくれた「親切な人」に閉じ込められてしまった
奥の席に座ってしまったことで、周囲に見えない状態になっている。「しまった」と思っても、既に遅い。しばらく名前や住んでいる場所を聞かれたが女性は無視を決め込んで目を閉じた。すると、男性もそれ以上はしつこく話してくることはなく、そのまま本当に眠ってしまった。目覚めると、すでに京都の近く。
■寝て過ごしたがそれも「危険」だった…!?
寝ている間、男性はその女性の寝顔をずっと見ていたようで、目覚めると女性の顔をのぞき込んでいた。あまりの怖さに声も出なかった女性。男性は京都に着くと「ジュースをあげる」とリンゴジュースを置いて去っていった。気持ち悪くて、もらったジュースをとても飲む気になれなかった。新大阪につき、そのままペットボトルごとダストボックスに捨てた。すると、京都で降りたはずの男性が背後から近づいてきて――!?
しばたまさんがSNSに投稿する話はホラーや怪談ではなく、生きている人間が一番怖いと思うような話が綴られている。「自分が体験した怖かった話を描いたときに、その投稿に『私も同じような体験しました』『私の体験も漫画にしてください！』などのコメントが寄せられたのがきっかけです。作品を読んで、注意喚起にもなればいいなと思っているので、話の流れや今後どう注意すればよいのかがわかりやすいように心がけて描いています」と、しばたまさん。まさかこんなところで!?と日常から始まるトラブル。誰の身にも起きてしまうような出来事なだけに、本当にゾッとする。人間の本質に潜む恐ろしさを知って、もしや自分の身にも…、とっさに対応できるような意識を持ちたい。
取材協力：しばたま(@shibatamaa)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】「本当にゾッとする話」を読む
■親切心を装った悪い人
「いい人がほとんどでしょうけど、こういう人のせいで疑っちゃうの嫌ですよね」としばたまさんも言うように、疑心暗鬼になってしまうような新幹線での出来事。帰省ラッシュで混雑する新幹線。窓側に人が座っていたが隣が空いていたので「相席してもいいですか？」と声をかけた。女性が大阪行きであることを告げると、男性は「僕は京都までなので、窓側いいですよ」と、奥の席を譲ってくれた。「なんていい人」だろうと思い席に座ると、隣の男性が顔をのぞき込むように話しかけてきた。
■窓側を譲ってくれた「親切な人」に閉じ込められてしまった
奥の席に座ってしまったことで、周囲に見えない状態になっている。「しまった」と思っても、既に遅い。しばらく名前や住んでいる場所を聞かれたが女性は無視を決め込んで目を閉じた。すると、男性もそれ以上はしつこく話してくることはなく、そのまま本当に眠ってしまった。目覚めると、すでに京都の近く。
■寝て過ごしたがそれも「危険」だった…!?
寝ている間、男性はその女性の寝顔をずっと見ていたようで、目覚めると女性の顔をのぞき込んでいた。あまりの怖さに声も出なかった女性。男性は京都に着くと「ジュースをあげる」とリンゴジュースを置いて去っていった。気持ち悪くて、もらったジュースをとても飲む気になれなかった。新大阪につき、そのままペットボトルごとダストボックスに捨てた。すると、京都で降りたはずの男性が背後から近づいてきて――!?
しばたまさんがSNSに投稿する話はホラーや怪談ではなく、生きている人間が一番怖いと思うような話が綴られている。「自分が体験した怖かった話を描いたときに、その投稿に『私も同じような体験しました』『私の体験も漫画にしてください！』などのコメントが寄せられたのがきっかけです。作品を読んで、注意喚起にもなればいいなと思っているので、話の流れや今後どう注意すればよいのかがわかりやすいように心がけて描いています」と、しばたまさん。まさかこんなところで!?と日常から始まるトラブル。誰の身にも起きてしまうような出来事なだけに、本当にゾッとする。人間の本質に潜む恐ろしさを知って、もしや自分の身にも…、とっさに対応できるような意識を持ちたい。
取材協力：しばたま(@shibatamaa)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。