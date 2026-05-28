デーゲームは打率.144、OPS.634

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場する。前日の同カードでは起死回生の19号2ランを放ち、本塁打王レースの先頭に立っているが、他にもメジャートップに立つ驚愕の数字がある。

村上は前日26日（同27日）のツインズ戦の8回、0-2から同点2ランを叩き込んだ。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度27度の一発にシカゴが熱狂した。

3・4月で12本塁打を叩き込み、球団月間記録を更新。その後もハイペースでアーチを量産し、シーズン50発以上にも期待がかかる。実は村上にとって、圧倒的に得意な“日”がある。ナイターゲームだ。

村上はナイターでのOPSが驚異の「1.165」。バイロン・バクストン外野手（ツインズ／1.155）を抑えてメジャートップに君臨している。打率.314、出塁率.449、19本塁打のうち13本がナイターで放っている。一方でデーゲームは25試合で打率.144、6本塁打、OPS.634と成績が“半減”。デーゲームの課題を克服したとき、さらに打者として一段階、高みへ上がる。（Full-Count編集部）