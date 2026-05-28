キープレフト・スイングは右足体重で終わってもいい理由とは！？【究極のシンプルスイング キープレフト理論 実戦強化編/ゴルフ】

キープレフト理論のフィニッシュが右足体重になってもいい理由

フィニッシュでは右足に体重が残ってもいい

キープレフトのフィニッシュについては定義が薄いという話をしましたが、ひとつだけいえることがあります。それはどちらかというと右足体重で終わることです。

なぜかといえば、左腰を後ろに切ったときに右足体重＝右足軸になるのは、人間の機能に根ざしたものだから。すでに触れましたが、左足体重になるのは、あとから放出された下半身が前に行った結果です。

両手で抱えるくらい大きなボールを投げるイメージで動いてみてください。バックスイングでは腰を切りますが、ボールを投げるときでもまだ右足体重のはずです。つまり、軸は右にあるということ。左足に乗るのは投げたあと、上半身のエネルギーが放出されてからです。

バックスイングのタイミングでさえ体重はちょっと左に乗ります。左に乗って右に乗って、左に腰を切ると右体重のままターンして最終的に左に乗るわけです。

回転軸は右。左に乗ってからクラブを運んできたら結局は手打ち。回転量についてはかなりロスをしています。

出典：『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著/和田泰朗