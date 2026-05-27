カカロニすがや『水ダウ』で男児誕生を公表 あぁ〜しらきと感動的な説に
お笑いコンビ・カカロニのすがやが、27日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）に出演。「みんなの説」の中で、男児が誕生したことが発表された。
【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告
すがやは「赤ちゃんの性別 あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」に登場。子供の性別がわかったばかりの妻が検診から帰ってきたところで、説の検証がスタートした。
おなじみのBGMが流れ、あぁ〜しらきが登場すると、すがやは驚きすぎて思わずのけぞった。あぁ〜しらきが「奥様のお腹の赤ちゃん、男の子なのか、女の子なのか、気になりますよねぇ」と呼びかけたところで、すがやは「ネタ進めないでください（笑）！」と適度なツッコミを入れつつ、盛り上がりを見せた。
性別が男の子であることがわかると、すがやは「おお！」と手を叩いて喜びながら、喜びのあまり涙を見せた。スタジオでVTRを見ていたパネラーたちも「めっちゃステキ」「いいヤツだから」などといった声が広がった。VTRの最後では、この説から2ヶ月後に元気な男児が生まれたことが伝えられていた。
【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告
すがやは「赤ちゃんの性別 あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」に登場。子供の性別がわかったばかりの妻が検診から帰ってきたところで、説の検証がスタートした。
おなじみのBGMが流れ、あぁ〜しらきが登場すると、すがやは驚きすぎて思わずのけぞった。あぁ〜しらきが「奥様のお腹の赤ちゃん、男の子なのか、女の子なのか、気になりますよねぇ」と呼びかけたところで、すがやは「ネタ進めないでください（笑）！」と適度なツッコミを入れつつ、盛り上がりを見せた。
性別が男の子であることがわかると、すがやは「おお！」と手を叩いて喜びながら、喜びのあまり涙を見せた。スタジオでVTRを見ていたパネラーたちも「めっちゃステキ」「いいヤツだから」などといった声が広がった。VTRの最後では、この説から2ヶ月後に元気な男児が生まれたことが伝えられていた。