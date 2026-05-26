【福岡県福岡市】ANAクラウンプラザホテル福岡×マリンワールド海の中道！デザートビュッフェなど開催



福岡県福岡市にある「ANAクラウンプラザホテル福岡」では、5月30日(土)〜9月27日(日)の土・日・祝日限定で、1F オールデイダイニング「クラウンカフェ」にて、「マリンワールド海の中道」とコラボした「アクアリウムデザートビュッフェ2026 〜Friends of the Sea〜」を開催する。

また、6月1日(月)〜8月31日(月)の期間には、1F ロビーラウンジ「TEA＆DINE」にて、「アクアリウムアフタヌーンティー 2026」を開催する。

「アクアリウムデザートビュッフェ」概要

「アクアリウムデザートビュッフェ」は、昨年大好評を博したという、「マリンワールド海の中道」とのコラボレーションデザートビュッフェ。今年もイルカやチンアナゴ、ペンギンなど、水族館の人気者をモチーフにした見た目もかわいらしいスイーツやセイボリー約40種が登場する。

料金は、大人5,300円(税・サ込)／小学生2,800円(税・サ込)／4〜6歳(未就学児)1,500円(税・サ込)／0〜3歳無料。小学生以下の子どもには、特典としてわくわくガチャが付いている。利用時間は、15:00〜16:30の90分だ。

「アクアリウムデザートビュッフェ」メニュー



「アクアリウムデザートビュッフェ」のデザートメニューには、九州産生クリームとみずみずしいメロンの甘みが広がるショートケーキに、水槽からひょっこりと顔を出すチンアナゴとニシキアナゴを再現した「なにかがひょっこりメロンショート」や、



アザラシの“ゴマタロウ”をモチーフに、香ばしい黒ゴマとやさしいきなこの甘みを合わせた「ゴマタロウくんの黒ゴマムース」、人気イルカ“マロン”と“ハル”の躍動感あふれるイルカショーをイメージした「マロンちゃん＆ハルくんのわくわくイルカショーバナナロール」など、愛らしい見た目と遊び心あふれるスイーツが勢ぞろい。



セイボリーメニューには、なめらかなフムスに自家製グリッシーニを添え、まるでチンアナゴが砂から顔を出しているかのような「チンアナゴとニシキアナゴのディップ」や、



海をイメージした鮮やかなブルーのバターチキンカレーに、コビレゴンドウの“ユキちゃん”をイメージした竹炭ナンを合わせた「マリンブルーカレー ユキちゃんのナンなん？」など、見た目にもインパクトのあるメニューを用意している。

「アクアリウムアフタヌーンティー 2026」概要



「アクアリウムアフタヌーンティー 2026」は、期間中の平日15:00〜17:00、土日祝15:30〜17:00に開催。料金は、平日限定特別価格として1人5,000円(税・サ込)、土日祝は1人5,300円(税・サ込)だ。

2名以上で利用可能。前日19:00までの予約を推奨している。当日の利用を希望する場合は、店舗に電話で問い合わせよう。

「マリンワールド海の中道」について



「マリンワールド海の中道」は、“九州の海”をテーマに、350種3万点の海の生き物が展示されている水族館だ。

3月に、2階「奄美のサンゴ礁」ゾーンを拡充し、「奄美の海と森」として新たにスタート。今まで以上に生き物や自然をより身近に感じられるようになった。

海の生き物たちの魅力を見て・撮って・味わう！「アクアリウムデザートビュッフェ」と「アクアリウムアフタヌーンティー」をチェックしてみては。

■アクアリウムデザートビュッフェ2026 〜Friends of the Sea〜

期間：5月30日(土)〜9月27日(日)の土・日・祝日限定

場所：ANAクラウンプラザホテル福岡 1階 オールデイダイニング クラウンカフェ

時間：3:00pm〜4:30pm ※利用時間90分

料金：大人5,300円(税・サ込)／小学生2,800円(税・サ込)／4〜6歳(未就学児)1,500円(税・サ込)／0〜3歳無料

詳細：https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/offers/restaurants/friends-of-the-sea

■アクアリウムアフタヌーンティー 2026

期間：6月1日(月)〜8月31日(月)

場所：ANAクラウンプラザホテル福岡 1F ロビーラウンジ TEA＆DINE

時間：平日3:00pm〜5:00pm／土日祝3:30pm〜5:00pm

料金：平日限定特別価格5,000円(税・サ込)／1名、土日祝5,300円(税・サ込)

詳細：https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/offers/restaurants/%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e6%b5%b7%e3%81%ae%e4%b8%ad%e9%81%93xana%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b6%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab

ANAクラウンプラザホテル福岡 住所：福岡県福岡市博多区博多駅前3-3-3

「マリンワールド海の中道」HP：https://marine-world.jp

(Higuchi)