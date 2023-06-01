米津玄師、山崎賢人主演「キングダム 魂の決戦」主題歌に決定 最新予告も公開
【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の主題歌を歌手の米津玄師が務めることが決定。あわせて、主題歌「夜鷹」（読み：よだか）を起用した最新予告が公開された。
【写真】山崎賢人、激しい戦い映した迫力満載カット
米津が、新曲「夜鷹」を、映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）主題歌として書き下ろし、その主題歌を起用した最新予告が公開された。あわせて、米津からのコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。映画『キングダム』シリーズ最大規模の壮大なスケールで描かれる物語に、「夜鷹」が新たな魂を吹き込む。
公開された最新予告では、主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・漂との誓いを胸に戦い続ける信、中華統一を目指す秦王・嬴政、そして王騎将軍から託された願い――500年にわたり続く戦乱の世で受け継がれてきたそれぞれの想いが交錯し、秦国の存亡を懸けたかつてない壮絶な戦いを象徴するエモーショナルな映像に仕上がっている。
信がついに王騎将軍の仇・李牧と直接対峙する緊張感あふれる一幕に加え、祖国を秦に蹂躙された怨念を滾らせる万極との激しい一騎打ちも勃発。「秦人であるお前たちはいついかなる時もこの呪いの渦に関わっているのだ」と憎悪をむき出しにする万極に対し、「一番呪われちまったのはお前自身なんだぞ」と、万極の抱える深い執念と真正面から向き合う信。まさに“希望”を象徴する信と“闇”を象徴する万極。米津玄師が紡ぎ出す「夜鷹」が、そんな彼らの強い想いが激突する“魂の決戦”と深く共鳴し、圧倒的な感動へと導く。 （modelpress編集部）
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◆米津玄師「キングダム 魂の決戦」主題歌に決定
米津が、新曲「夜鷹」を、映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）主題歌として書き下ろし、その主題歌を起用した最新予告が公開された。あわせて、米津からのコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。映画『キングダム』シリーズ最大規模の壮大なスケールで描かれる物語に、「夜鷹」が新たな魂を吹き込む。
◆米津玄師の主題歌「夜鷹」にのせた「キングダム」最新予告公開
公開された最新予告では、主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・漂との誓いを胸に戦い続ける信、中華統一を目指す秦王・嬴政、そして王騎将軍から託された願い――500年にわたり続く戦乱の世で受け継がれてきたそれぞれの想いが交錯し、秦国の存亡を懸けたかつてない壮絶な戦いを象徴するエモーショナルな映像に仕上がっている。
信がついに王騎将軍の仇・李牧と直接対峙する緊張感あふれる一幕に加え、祖国を秦に蹂躙された怨念を滾らせる万極との激しい一騎打ちも勃発。「秦人であるお前たちはいついかなる時もこの呪いの渦に関わっているのだ」と憎悪をむき出しにする万極に対し、「一番呪われちまったのはお前自身なんだぞ」と、万極の抱える深い執念と真正面から向き合う信。まさに“希望”を象徴する信と“闇”を象徴する万極。米津玄師が紡ぎ出す「夜鷹」が、そんな彼らの強い想いが激突する“魂の決戦”と深く共鳴し、圧倒的な感動へと導く。 （modelpress編集部）
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