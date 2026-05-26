5月18日に新潟県上越市内にあるホームセンターのペットショップから逃げ出し、行方不明となっていたヘビ。脱走劇から1週間以上が経過した26日、店内で生きた状態で発見されました。

18日、上越市下門前のホームセンターにあるペットショップから逃げ出していたのは茶褐色でまだら模様が特徴的な東南アジアに生息するヘビ『マラヤンブラッドパイソン』1匹です。



【リポート】

「警察官が厚手の手袋と長い棒でヘビの捜索にあたっています」



逃げたヘビに毒性はありませんでしたが1mを超えるヘビの脱走に近隣住民からは不安の声も上がっていました。



【近隣住民】

「毒はないと書いてあったけど、もし噛まれれば怖い」



脱走から1週間以上が経過した26日午前11時前、ペットショップの従業員がヘビの脱走した売り場から10mほど離れた水槽の商品棚のすき間で、生きた状態のヘビを発見。



警察によりますと、水槽は段ボールで梱包されていて、商品と棚の間にできた4cmほどのすき間にもぐりこんでいたということです。



当時、店は営業時間中でしたが、買い物客や従業員にケガはありませんでした。