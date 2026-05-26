26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数249、値下がり銘柄数317と、値下がりが優勢だった。



個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、モイ<5031>がストップ高。ＴＭＨ<280A>、イメージ情報開発<3803>、うるる<3979>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、デジタルグリッド<350A>、シャノン<3976>、アクセルスペースホールディングス<402A>など16銘柄は年初来高値を更新。ＨＰＣシステムズ<6597>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ソラコム<147A>、ＭＴＧ<7806>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、トライアルホールディングス<141A>、イシン<143A>、イタミアート<168A>、ハンモック<173A>など67銘柄が年初来安値を更新。リファインバースグループ<7375>、海帆<3133>、レナサイエンス<4889>、トラース・オン・プロダクト<6696>、インティメート・マージャー<7072>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース