26日15時現在の日経平均株価は前日比244.55円（-0.38％）安の6万4913.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は741、値下がりは770、変わらずは52。



日経平均マイナス寄与度は416.34円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が100.57円、キオクシア <285A>が81.43円、中外薬 <4519>が53.5円、フジクラ <5803>が44.85円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を599.37円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が30.00円、村田製 <6981>が13.76円、京セラ <6971>が13.41円、リクルート <6098>が12.47円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、建設、不動産、ゴム製品と続く。値下がり上位には医薬品、卸売、非鉄金属が並んでいる。



※15時0分12秒時点



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