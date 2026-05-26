南の海上が騒がしくなっています。

【画像を見る】台風の卵発生 いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション

気象庁が発表している26日午後9時の予想天気図では、南の海上に「TD」が描かれてています。これは、「Tropical Depression」＝熱帯低気圧です。

この熱帯的圧が、きょう午前９時に、台風になる予想になりました。発生すれば台風6号になります。

スーパーコンピュータのシミュレーションをみると、今後、台風とみられる渦は北上する見込みで、もし近づかなかったとしても、梅雨前線を刺激し、大雨のおそれがあり、今後の進路や気象情報に注意していただければと思います。

【画像を見る】最新の雨･風シミュレーション 27日（水）～

この画像は、26日午前１１時までに予想された最新のシミュレーションです。

海外のシミュレーションでは、本州に近づく予想が出ているものもあり、予想が固まっているわけではありません。

10日間予報で表示されている6月3日～5日の雨が、台風や梅雨前線に伴う雨とみられますが、今後予想が変わることもありますので、最新の情報を確認してください。