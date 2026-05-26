直筆サイン入りパンフレットを抽選プレゼント！ 和歌山市役所観光課「プリンスアイスワールド和歌山公演」連動特別企画

記事ポイント 2026年6月20日・21日に和歌山ビッグホエールで開催される「プリンスアイスワールド和歌山公演」にあわせ、市内宿泊者限定の直筆サイン入りパンフレット抽選プレゼントが実施されます会場外広場でキッチンカーマルシェが開かれ、和歌山県産食材を一部使用したグルメや軽食・スイーツが提供されます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターにて10％割引特典が受けられます（6月19日〜21日の3日間） 2026年6月20日・21日に和歌山ビッグホエールで開催される「プリンスアイスワールド和歌山公演」にあわせ、市内宿泊者限定の直筆サイン入りパンフレット抽選プレゼントが実施されます会場外広場でキッチンカーマルシェが開かれ、和歌山県産食材を一部使用したグルメや軽食・スイーツが提供されます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターにて10％割引特典が受けられます（6月19日〜21日の3日間）

2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールにて「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます。

公演にあわせ、和歌山市役所観光課が市内宿泊キャンペーンや和歌山グルメ企画など、地域ならではの特別企画を複数実施します。

和歌山市役所観光課「プリンスアイスワールド和歌山公演」連動特別企画





公演日程：2026年6月20日（土）・21日（日）会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：TEL 073-435-1234 ／ kanko@city.wakayama.lg.jp

プリンスアイスワールドは日本を代表するアイスショーのひとつで、2026年は和歌山市を公演地として迎えます。

和歌山市役所観光課は公演と連動し、宿泊者向けプレゼント抽選・物産PR・キッチンカーマルシェ・土産品割引の4つの企画を用意しています。

各企画は公演を観覧しながら和歌山の食・物産・観光を体験できる構成で、会場の内外にわたって和歌山の魅力に触れる機会が設けられています。

企画1｜市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

公演開催日に和歌山市内の宿泊施設を利用した方を対象に、会場内の観光案内所ブースにて応募受付が行われます。

応募者の中から抽選で、出演者による直筆サイン入りパンフレットが数量限定でプレゼントされます。

当選者にのみ贈られる限定品のため、公演前後に市内に宿泊するプランに組み合わせやすい企画です。

詳細は和歌山市公式ホームページに掲載されます。

企画2｜出演者控室を通じた和歌山物産PR





出演者の控室内には「和歌山物産コーナー」が設置され、和歌山県のスイーツ・加工品・農産品などの特産品が紹介されます。

出演者が実際に試食・体験することで、和歌山産品の情報が出演者を通じて広く発信される仕組みです。

出演者へ提供される和歌山産品の一部は、会場外のキッチンカーマルシェや和歌山市観光土産品センターでも購入できます。

企画3｜キッチンカーマルシェ





和歌山ビッグホエールの会場外広場では、キッチンカーマルシェが開催されます。

和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューのほか、軽食やスイーツなど幅広いラインナップが提供されます。

出演者控室に提供される和歌山産品の一部も会場外で販売される予定で、公演観覧の前後に気軽に立ち寄れる構成です。

企画4｜和歌山市観光土産品センターでの10％割引特典





和歌山市一番丁3番地に位置する和歌山市観光土産品センターでは、6月19日（金）〜21日（日）の3日間、公演チケットを提示した来場者に対して10％割引特典が適用されます。

営業時間は午前9時から午後6時で、出演者へ提供される和歌山産品の一部も取り扱っています。

公演前日から割引期間が始まるため、前乗りで訪れた際の土産購入にも対応しています。

アイスショーの観覧に和歌山グルメや物産購入を組み合わせた2日間のプランが、この連動企画によって組みやすくなっています。

市内宿泊者限定の直筆サイン入りパンフレット抽選は数量限定のため、宿泊を伴う来場者にとって申し込みの優先度が高い特典です。

和歌山市役所観光課「プリンスアイスワールド和歌山公演」連動特別企画の紹介でした。

よくある質問

Q. 市内宿泊者限定プレゼントキャンペーンの当選者はいつ分かりますか？

A. 当選者への連絡方法や時期については、和歌山市公式ホームページに案内が掲載されます。

応募は公演開催日に会場内の観光案内所ブースで受け付けられます。

Q. 和歌山市観光土産品センターの割引特典はどの商品が対象ですか？

A. 対象商品の詳細については和歌山市観光土産品センターの公式サイトに掲載されます。

公演チケットの提示が割引の条件で、適用期間は6月19日（金）〜21日（日）の3日間です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 直筆サイン入りパンフレットを抽選プレゼント！ 和歌山市役所観光課「プリンスアイスワールド和歌山公演」連動特別企画 appeared first on Dtimes.