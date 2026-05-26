劇場版『ケロロ軍曹』ゲスト声優に佐藤景瑚、八木勇征、スザンヌ、渡辺莉奈 超実力派声優陣も出演決定【コメントあり】
アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の新たなゲスト声優として、佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、スザンヌ、渡辺莉奈（日向坂46）が出演することが発表された。さらに関智一、花江夏樹、山寺宏一ら超実力派声優も出演する。
【写真】緊張も？楽しげにアフレコする佐藤景瑚、八木勇征らゲスト声優
妖怪に憑りつかれて不良になってしまう≪渋谷の男性役≫を佐藤、妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう≪渋谷の男性役≫を八木、≪熊本のアナウンサー役≫をスザンヌ、≪渋谷の女性役≫を渡辺が担当。さらに≪7番目の戦士役≫を関、≪宇宙人役≫を花江、≪宇宙警察署長役≫を山寺が務める。
今回のオファーを受け、八木は「もともと『ケロロ軍曹』が大好きで、小学校の時に擦り切れるくらい漫画を読んでいました。まさか自分が携われるとは思っていなかったので、本当に幸せです」と喜びを語りつつ、「監督を福田さんが担当すると知って、速攻福田さんに「『ケロロ軍曹』観ていたので、めちゃめちゃ楽しみです！」と連絡したら数日後にオファーをいただきました！」と裏話を明かした。
さらに、『ケロロ軍曹』ファンの佐藤も「福田さんから『ケロロ軍曹』の映画をやると聞いて、「絶対面白いじゃん！」って話をしていたら「いや、出てよ」って言われて（笑）。めちゃくちゃうれしいことなので「ぜひ！」とお応えしました」と本作へ参加できる喜びを語った。
一方、本作が声優初挑戦となった渡辺は、本作への出演について「オファーをいただき本当にびっくりしました。ずっと好きで観ていた作品だったので、すごく素敵な機会をいただけてうれしかったです」と喜びつつ、人生初のアフレコに「すごく緊張しましたが、キャラクターのイラストが私に似ていたのがうれしくて、とても楽しくやらせていただきました」とアフレコ当時の心境を明かす。
原作者・吉崎観音氏の縁の地でもある熊本にちなんで、自身の出身地である熊本のアナウンサー役を演じるスザンヌは「いろんな世代に愛される『ケロロ軍曹』の世界に関われてすごくうれしいです。どういう風に演じればいいのか不安でしたが、スタッフの皆さん、ケロロが見守ってくれていたので楽しくアフレコさせていただきました」とアフレコを振り返るコメントを寄せている。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田氏が担当する。
■ゲスト声優コメント
【コメント：佐藤景瑚（JO1）／渋谷の男性役】
今回『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』！の声優として出演させていただき本当にありがとうございます！『ケロロ軍曹』は小さい頃からすごく見ていたアニメなので、こうして仕事で携わることができてすごくうれしいです！今回は妖怪に性格を変えられたヤンキーの役を演じました。僕の中の秘めているヤンキーを出し切って演じました！ぜひ探してみてください！そして、他にも錚々たる方たちが出演されているので僕自身も楽しみです！ぜひ、映画館に足を運んでみてください！
【コメント：八木勇征（FANTASTICS）／渋谷の男性役】
この度、ゲスト声優として出演させていただき、本当に楽しかったです。『ケロロ軍曹』は原作もアニメも小学生の頃からずっと親しんできた作品で、青春時代を共に過ごしたと言っても過言ではないくらい大好きでした。今回、福田さんからお話をいただいたときはとてもうれしく、すぐにお返事させていただきました。劇場版『ケロロ軍曹』は久しぶりということもあり、個人的にも公開が待ちきれません。ぜひ劇場でご覧ください であります！
【コメント：スザンヌ／熊本のアナウンサー役）】
収録のため、朝5：30に起きて熊本からやってきました！作中に熊本も出てきますので、私自身は熊本への想いを込めて作品に挑みました。『ケロロ軍曹』は本当に心温まる物語です。そして世代問わず楽しんでいただけると思います。私も息子を連れて映画館で観るのがとっても楽しみです！でもどこに出ているか、よ〜く観ていないと気づけないかなと思うので、目を凝らして探してみてください。
【コメント：渡辺莉奈（日向坂46）／渋谷の女性役】
｢ケロロ軍曹」が大好きなので、このお話をいただいた時は驚きましたが、作品に参加させていただけて本当にうれしく思います。初めての声のお仕事ではありましたが、楽しみながらアフレコに挑戦することができました！ファンの方はもちろん、初めてご覧になる方にもぜひワクワクしながら｢ケロロ軍曹」の世界観を楽しんでいただけたらと思います！
【写真】緊張も？楽しげにアフレコする佐藤景瑚、八木勇征らゲスト声優
妖怪に憑りつかれて不良になってしまう≪渋谷の男性役≫を佐藤、妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう≪渋谷の男性役≫を八木、≪熊本のアナウンサー役≫をスザンヌ、≪渋谷の女性役≫を渡辺が担当。さらに≪7番目の戦士役≫を関、≪宇宙人役≫を花江、≪宇宙警察署長役≫を山寺が務める。
さらに、『ケロロ軍曹』ファンの佐藤も「福田さんから『ケロロ軍曹』の映画をやると聞いて、「絶対面白いじゃん！」って話をしていたら「いや、出てよ」って言われて（笑）。めちゃくちゃうれしいことなので「ぜひ！」とお応えしました」と本作へ参加できる喜びを語った。
一方、本作が声優初挑戦となった渡辺は、本作への出演について「オファーをいただき本当にびっくりしました。ずっと好きで観ていた作品だったので、すごく素敵な機会をいただけてうれしかったです」と喜びつつ、人生初のアフレコに「すごく緊張しましたが、キャラクターのイラストが私に似ていたのがうれしくて、とても楽しくやらせていただきました」とアフレコ当時の心境を明かす。
原作者・吉崎観音氏の縁の地でもある熊本にちなんで、自身の出身地である熊本のアナウンサー役を演じるスザンヌは「いろんな世代に愛される『ケロロ軍曹』の世界に関われてすごくうれしいです。どういう風に演じればいいのか不安でしたが、スタッフの皆さん、ケロロが見守ってくれていたので楽しくアフレコさせていただきました」とアフレコを振り返るコメントを寄せている。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田氏が担当する。
■ゲスト声優コメント
【コメント：佐藤景瑚（JO1）／渋谷の男性役】
今回『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』！の声優として出演させていただき本当にありがとうございます！『ケロロ軍曹』は小さい頃からすごく見ていたアニメなので、こうして仕事で携わることができてすごくうれしいです！今回は妖怪に性格を変えられたヤンキーの役を演じました。僕の中の秘めているヤンキーを出し切って演じました！ぜひ探してみてください！そして、他にも錚々たる方たちが出演されているので僕自身も楽しみです！ぜひ、映画館に足を運んでみてください！
【コメント：八木勇征（FANTASTICS）／渋谷の男性役】
この度、ゲスト声優として出演させていただき、本当に楽しかったです。『ケロロ軍曹』は原作もアニメも小学生の頃からずっと親しんできた作品で、青春時代を共に過ごしたと言っても過言ではないくらい大好きでした。今回、福田さんからお話をいただいたときはとてもうれしく、すぐにお返事させていただきました。劇場版『ケロロ軍曹』は久しぶりということもあり、個人的にも公開が待ちきれません。ぜひ劇場でご覧ください であります！
【コメント：スザンヌ／熊本のアナウンサー役）】
収録のため、朝5：30に起きて熊本からやってきました！作中に熊本も出てきますので、私自身は熊本への想いを込めて作品に挑みました。『ケロロ軍曹』は本当に心温まる物語です。そして世代問わず楽しんでいただけると思います。私も息子を連れて映画館で観るのがとっても楽しみです！でもどこに出ているか、よ〜く観ていないと気づけないかなと思うので、目を凝らして探してみてください。
【コメント：渡辺莉奈（日向坂46）／渋谷の女性役】
｢ケロロ軍曹」が大好きなので、このお話をいただいた時は驚きましたが、作品に参加させていただけて本当にうれしく思います。初めての声のお仕事ではありましたが、楽しみながらアフレコに挑戦することができました！ファンの方はもちろん、初めてご覧になる方にもぜひワクワクしながら｢ケロロ軍曹」の世界観を楽しんでいただけたらと思います！