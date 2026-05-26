5月24日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）は、番組放送55周年を記念した特別企画として、香川県から1時間の拡大スペシャルをお届け！

【TVer】芝居未経験の夫がファミリー一座に電撃加入！ 大衆演劇に生きる新婚さんとは!?



金比羅山の芝居小屋に新風！ 全員が家族の劇団へ飛び込んだ、芝居経験ゼロの夫

MCの藤井隆と井上咲楽が訪れたのは、香川県まんのう町、金比羅山のふもとに芝居小屋を構える大衆演劇『劇団 扇子家（せんすや）』。創業45年、0歳の赤ちゃんから86歳のレジェンドまで、親子4世代・総勢13人の劇団員全員が家族という、全国的にも珍しいファミリー劇団だ。

今回の新婚さんは、この一座で0歳から舞台に立ち、芸歴27年を誇る総座長の次女と、お芝居経験ゼロから結婚を機にこの伝統ある一座へ電撃加入した夫だ。



高校時代の“推し”が夫に！ 姉夫婦が繋いだ､奇跡の“アナゴデート”

二人の出会いは高校時代まで遡る。

当時、弓道部で凛々しく弓を引く1学年先輩の夫に、妻は一目惚れ！ まさに完璧な“推し”の存在だった。

しかし、当時の夫と妻は、直接話す機会も接点もないまま。卒業した夫は、広島の大学へ。妻は、その1年後に地元企業へと就職した。

縁が切れたかと思われた数年後、運命の糸を手繰り寄せたのは、同じく劇団員である妻の姉夫婦（当時は交際中）。なんと、姉のカレ（のちの姉の夫で義兄）と夫が、高校時代からの大親友だったのだ!!

妹に彼氏がいないことを心配した姉が「誰かいい人はいないか」とカレに相談したところ、名前が挙がったのがまさかの夫！

奇跡のつながりに「漫画みたい！」と大興奮した姉がキューピットとなり、4人での回転寿司デートがセッティングされた。

憧れの“推し”を前に緊張しきりの妻だったが、

「アナゴ好き」という共通点から意気投合し、見事に交際へと発展したのだった。



未経験から舞台へ飛び込んだ夫の決意とは---

交際から3年後、夫は広島のホテルでプロポーズ。

インテリア関係の仕事に就いている夫にとって、大衆演劇はまったく無縁の世界だったが、平日は事務の仕事、週末は舞台に全力を注ぐ妻の姿に「尊敬しかなかった」と語り、結婚への迷いはなかったという。

さらに、ずっと一座を見守ってくれた常連客へ結婚を報告するため、夫は自ら舞台へ立つことを決意する。

お披露目だけの1ヶ月限定の出演。しかし夫は、温かい歓声や何より妻の喜ぶ姿に胸を打たれ、座員として一座を、そして妻を支えよう！と決意した。今では、週末になれば人情劇でバッサリと斬られたかと思えば、舞踊ショーでは、大学時代に慣らしたキレのあるダンスを披露し、すっかり団員のひとりとして活躍している。



歌舞伎俳優・尾上右近からサプライズ！ 11年前の絆が結ぶ熱い祝福！

そんな二人の門出に、豪華なサプライズが届く。登場したのは、現在放送中の大河ドラマにも出演するなど若手歌舞伎界を牽引する尾上右近！ 実は『劇団 扇子家』とは約11年前、番組企画で7日間にわたり寝食をともにした深い絆があったのだ。

夫は、妻に内緒で東京・歌舞伎座の右近のもとを訪れ、結婚を直接報告。妹を嫁に出した兄のような面持ちで夫を迎えた右近からは、当時の初々しいVTRとともに女子高生だった妻をはじめ、一座への想いが語られる。そんな右近からの熱い祝福とエールに、妻は驚きと嬉しさで大感激だ。



号泣シーンのはずが……なぜが爆笑舞台に!？

また今回は、スペシャル企画として、MCのふたりが白塗りメイクを施し、劇団との一日限りのコラボ舞台に急きょ体当たり挑戦する一幕も！

笑いあり、涙あり、そして家族の深い絆に包まれる、55周年にふさわしい見どころ満載の1時間。

漫画のような恋を実らせた新婚夫婦の、愛あふれる奮闘記の詳細は、TVerの見逃し配信で！

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分～放送中。

【TVer】『新婚さんいらっしゃい！』55周年記念SP！ 歌舞伎界の若手ホープ・尾上右近がサプライズで登場!?