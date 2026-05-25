優勝まで、あと一歩でした。週末、大いに盛り上がった大相撲夏場所です。熊本県宇土市出身、義ノ富士の取り組みに、地元も大いに沸きました。



24日、宇土市役所に集まった人たち。



■小学校時代に指導した宇土少年相撲クラブの田中正樹監督「力強く前に出て、相手をやっつけてくれて、決定戦にもつれることを期待しています」



見守っていたのが、大相撲夏場所の千秋楽、宇土市出身で伊勢ヶ濱部屋の義ノ富士です。





10勝4敗で首位に1差と迫っていました。■前田清鈴記者「義ノ富士の取り組みを前に、多くの市民が集まり会場の熱気も高まっています」後輩たちも初優勝に期待を寄せます。■義ノ富士が卒業した鶴城中学相撲部 福島己鉄主将「まだ優勝の可能性があるということなので、優勝だけを目指して頑張ってほしい」■子どもたち「義ノ富士がんばれ～！！」優勝決定戦に進むには勝利が絶対条件。相手は4敗で並ぶ琴栄峰です。立ち合い張った義ノ富士。左の上手を取って、寄り切り勝利。優勝に望みをつなげました。■宇土少年相撲クラブの後輩「やった～！って思った」■田中監督「決定戦まで何とかもつれて、また彼の力強い相撲が見たい」しかし、「あぁ…」トップを走っていた若隆景と霧島がそれぞれ勝って、初優勝は叶いませんでした。■中学時代に指導した鶴城中学相撲部 髙茺壽夫さん「また来場所、おそらく3役になれると思うので、けがをしないように頑張ってほしい」二桁勝利で二度目の「敢闘賞」に選ばれた義ノ富士。三役昇進へ大きく前進です。気になる番付ですが、「小結」より上の地位を三役と呼びます。今回の夏場所では、義ノ富士は東前頭2枚目でした。仮に義ノ富士が、来場所、小結昇進となれば、同じ宇土市出身の正代以来の三役となります。